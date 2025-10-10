إصدار النسخة الإنجليزية من كتاب "دروس من الحياة"﻿

النسخة الإنجليزية من "دروس من الحياة" ستكون متاحة بدءًا من 10 أكتوبر في مكتبات بورديرز، فيرجن، ماجرودي، كينوكينيا، وغيرها من المكتبات، وكذلك في فروع كارفور، لولو، الاتحاد التعاونية، وغيرها من محلات السوبرماركت وتجار التجزئة. كما تتوفر النسخة عبر متاجر إلكترونية مثل askexplorer.com وأمازون الإمارات ونون.