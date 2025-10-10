إصدار النسخة الإنجليزية من كتاب "دروس من الحياة"﻿

تم الآن إصدار كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الجديد "دروس من الحياة" باللغة الإنجليزية.
النسخة العربية من كتاب حاكم دبي تجاوزت مبيعاتها مذكراته الشهيرة "قصتي" خلال أول 10 أيام من البيع بالتجزئة.
كتاب "دروس من الحياة" مؤلف من 35 فصلاً يوثق المحطات الرئيسية في قيادة سموه وفلسفته في الناس والحكم والحياة نفسها، وقد صُمم لإبلاغ وإلهام الأجيال الحالية والمقبلة.
أكد سموه أن "أفضل إرث يمكننا تركه ليس الثروة، ولا البناء والمباني، بل الحكمة الحقيقية، والمعرفة المفيدة، والكلمات الطيبة التي تتجاوز الزمن وحدود الأمم، وتفيد الجميع، القريب والبعيد."
النسخة الإنجليزية من "دروس من الحياة" ستكون متاحة بدءًا من 10 أكتوبر في مكتبات بورديرز، فيرجن، ماجرودي، كينوكينيا، وغيرها من المكتبات، وكذلك في فروع كارفور، لولو، الاتحاد التعاونية، وغيرها من محلات السوبرماركت وتجار التجزئة. كما تتوفر النسخة عبر متاجر إلكترونية مثل askexplorer.com وأمازون الإمارات ونون.
قالت أوشا باغاراني، مالكة محلات بورديرز في الإمارات: "كتاب 'دروس من الحياة' أكثر من مجرد تأمل، إنه هدية من صاحب السمو، بعد 60 سنة من الشغف والتفاني، يشاركها مع كل قارئ."
تسمح لنا هذه الكتابة برؤية المبادئ والقيم التي شكلت رؤيته لدبي وللدولة الحبيبة الإمارات، وكيف تم تحويل هذه القيم إلى الإنجازات العظيمة التي يشهدها العالم وكل منا اليوم. أقدم أحر التهاني لصاحب السمو على هذا الإنجاز العظيم."
يجمع كتاب "دروس من الحياة" جوهر مبادئ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله في الحكم والخدمة العامة والسياسة. ويقدم الكتاب رؤى حول كيفية مواجهة تحديات الحياة وخلق إرث إنساني قائم على تجارب سياسية وشخصية متينة، ويعرض رؤى عميقة حول القيادة والتنمية البشرية وصنع المستقبل، مع دروس مستوحاة من تجارب صاحب السمو اليومية.
علق القائد قائلاً: "أردت أن يكون هذا الكتاب بسيطًا في كلماته، صريحًا في تعابيره، وصادقًا في معانيه، حتى يصل من قلب إلى قلب." وتم الآن إصدار كتاب سموه الجديد "دروس من الحياة" باللغة الإنجليزية.