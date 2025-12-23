إصابتان في حادث مروري لفقدان السائق وعيه بدبي

أعلنت شرطة دبي عن إصابة شخصين مؤخراً في حادث وقع نتيجة فقدان سائق لوعيه وسيطرته على المركبة، مما أدى إلى انحرافها عن طريق الشيخ محمد بن زايد (E311) واصطدامها بحاجز خرساني.

وأسفر الحادث عن إصابة ركاب المركبة بجروح تراوحت بين المتوسطة والبليغة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، إن المتخصصين في حوادث السير انتقلوا على الفور إلى موقع الحادث للمعاينة وجمع الأدلة.

كما قامت دوريات المرور بتنظيم تدفق حركة السير، وتأمين المنطقة، وتسهيل وصول سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ، بالإضافة إلى العمل على إزالة المركبة المتضررة وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وعقب الحادث، حذرت شرطة دبي السائقين من المخاطر الجسيمة للقيادة في حالات التعب الشديد، أو النعاس، أو المعاناة من ظروف صحية مثل انخفاض أو ارتفاع سكر الدم، أو ضغط الدم المرتفع، أو الاضطرابات النفسية، أو الفقدان المفاجئ للوعي.

وأشار العميد جمعة سالم بن سويدان إلى أن "بعض السائقين قد يستهينون بالأعراض الطفيفة، إلا أن هذه الأعراض يمكن أن تصبح سبباً مباشراً لوقوع حادث مميت".

وأوضح أن فقدان الوعي أثناء القيادة يعد من أخطر مسببات الحوادث الكبرى، حيث يمكن للسائق أن يفقد السيطرة الكاملة خلال ثوانٍ معدودة، مما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وشدد على أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية، خاصة للسائقين الذين يعانون من أمراض مزمنة وأولئك الذين يقضون ساعات طويلة خلف المقود، كما حث السائقين على أخذ قسط كافٍ من الراحة خلال الرحلات الطويلة والتوقف عن القيادة فوراً عند الشعور بالدوار أو الإرهاق أو التعب.