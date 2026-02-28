إصابة 4 موظفين في مطارات دبي

أكدت مطارات دبي وقوع حادث في مطار دبي الدولي (DXB) في وقت سابق من اليوم، أسفر عن إصابة أربعة أفراد تلقوا رعاية طبية عاجلة، وتجري متابعة حالتهم الصحية حالياً. وأفادت إدارة المطار بأن فرق الاستجابة للطوارئ نُشرت على الفور، وتمت إدارة الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة.