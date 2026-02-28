إصابة 4 موظفين في مطارات دبي

أكدت مطارات دبي وقوع حادث في مطار دبي الدولي (DXB) في وقت سابق من اليوم، أسفر عن إصابة أربعة أفراد تلقوا رعاية طبية عاجلة، وتجري متابعة حالتهم الصحية حالياً. وأفادت إدارة المطار بأن فرق الاستجابة للطوارئ نُشرت على الفور، وتمت إدارة الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ووفقاً لمطارات دبي، تعرض أحد مباني المغادرين (Concourse) في المطار لأضرار طفيفة نتيجة الحادث الذي تمت السيطرة عليه بسرعة. ونظراً لخطط الطوارئ المعمول بها مسبقاً، فقد تم إخلاء معظم مباني المطار من المسافرين في وقت سابق. وأكدت مطارات دبي للجمهور أنه سيتم مشاركة المعلومات المحدثة فور توفرها.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) قراراً يقضي بتعليق تصاريح الطيران للطائرات الشراعية، والطائرات بدون طيار (المسيرات)، وكافة أنواع طائرات الهواة لمدة أسبوع واحد بصفة فورية. ويحظر تماماً خلال فترة التعليق تشغيل أو تحليق هذا النوع من الطائرات داخل المجال الجوي للدولة.
وذكرت الهيئة أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الراهنة، وحرصاً على تعزيز مستويات السلامة وحماية المجال الجوي للبلاد. وستقوم الهيئة بتقييم المستجدات قبل نهاية المدة المحددة لاتخاذ القرار المناسب بشأن استئناف النشاط أو تمديد التعليق حسب ما تقتضيه الظروف.
وشددت الهيئة على أن الامتثال لهذا القرار إلزامي وأن أي انتهاك سيعرض مرتكبه للإجراءات القانونية للدولة.