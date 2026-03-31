إصابة 4 أشخاص في دبي جراء سقوط حطام اعتراضات جوية

أصيب أربعة أشخاص في دبي بجروح جراء سقوط حطام ناتج عن عملية اعتراض ناجحة.
أعلنت السلطات في الإمارة أن عملية الاعتراض أدت إلى تساقط شظايا في منطقة سكنية بجنوب دبي، كما تسبب الحادث في وقوع أضرار مادية. وقد تم تحديد هوية المصابين بأنهم من الجنسية الآسيوية.
وسمع سكان دبي دوي انفجارات قوية عدة مرات اليوم، وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الأصوات التي سمعها السكان كانت ناتجة عن عمليات عسكرية مستمرة.
وطُلب من السكان البقاء في أماكن آمنة حتى انتهاء تهديد الصواريخ، بينما واصلت قوات الدفاع اعتراض وتدمير التهديدات الجوية القادمة من إيران.
ومنذ بدء الحرب الإيرانية في 28 فبراير 2026، أُصيب ما مجموعه 178 شخصاً وسُجلت 11 حالة وفاة في دولة الإمارات العربية المتحدة.