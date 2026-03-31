الإمارات

إصابة 4 أشخاص في دبي جراء سقوط حطام اعتراضات جوية

المكتب الإعلامي يؤكد استمرار العمليات العسكرية ضد التهديدات الخارجية ودعوات للسكان بتوخي الحذر.
منظر عام لأفق دبي، مع برج خليفة مرئيًا في المنتصف

سوبريتا بلاسوبرامانيان
تاريخ النشر

أصيب أربعة أشخاص في دبي بجروح جراء سقوط حطام ناتج عن عملية اعتراض ناجحة.

أعلنت السلطات في الإمارة أن عملية الاعتراض أدت إلى تساقط شظايا في منطقة سكنية بجنوب دبي، كما تسبب الحادث في وقوع أضرار مادية. وقد تم تحديد هوية المصابين بأنهم من الجنسية الآسيوية.

وسمع سكان دبي دوي انفجارات قوية عدة مرات اليوم، وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الأصوات التي سمعها السكان كانت ناتجة عن عمليات عسكرية مستمرة.

وطُلب من السكان البقاء في أماكن آمنة حتى انتهاء تهديد الصواريخ، بينما واصلت قوات الدفاع اعتراض وتدمير التهديدات الجوية القادمة من إيران.

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا خليج تايمز على قنوات واتساب.

ومنذ بدء الحرب الإيرانية في 28 فبراير 2026، أُصيب ما مجموعه 178 شخصاً وسُجلت 11 حالة وفاة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com