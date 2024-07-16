مقتل 4 باكستانيين وإصابة 30 آخرين في إطلاق نار بُعمان

وأضاف اليان أن "باكستان عرضت كل المساعدة الممكنة للسلطات العمانية في التحقيق وتقديم المسؤولين عن الهجوم الشنيع إلى العدالة".

زار السفير عمران علي المستشفيات المحلية للاستفسار عن صحة الباكستانيين المصابين، وفي وقت سابق من اليوم، توجه عمران علي إلى منصة X في وقت سابق لحث المواطنين في البلاد على تجنب السفر إلى الوادي الكبير، حيث "تم تطويق المنطقة".