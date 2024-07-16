مقتل 4 باكستانيين وإصابة 30 آخرين في إطلاق نار بُعمان
قالت الشرطة العمانية، اليوم الثلاثاء، إن أربعة باكستانيين على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون بإطلاق نار قرب مسجد في سلطنة عمان. وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية مقتل مواطنين باكستانيين أيضا في "هجوم" في الوادي الكبير بمحافظة العاصمة مسقط.
وقالت السلطات الباكستانية في بيان: "سفارتنا في عمان تظل على اتصال بالسلطات العمانية لتحديد هوية الباكستانيين الذين لقوا حتفهم في الهجوم، كما فتحت خط مساعدة للرد على الاستفسارات ".
وأضاف اليان أن "باكستان عرضت كل المساعدة الممكنة للسلطات العمانية في التحقيق وتقديم المسؤولين عن الهجوم الشنيع إلى العدالة".
زار السفير عمران علي المستشفيات المحلية للاستفسار عن صحة الباكستانيين المصابين، وفي وقت سابق من اليوم، توجه عمران علي إلى منصة X في وقت سابق لحث المواطنين في البلاد على تجنب السفر إلى الوادي الكبير، حيث "تم تطويق المنطقة".
وفي مقطع فيديو مدته دقيقة، قال أيضًا إنه زار "ثلاثة أو أربعة مستشفيات" لزيارة المصابين في الحادث. وأضاف علي أن "جميع المصابين بسلامة نسبية".
تم توفير أرقام الطوارئ لجميع المقيمين في عمان، ويمكن لأي مواطن لديه قريب مصاب التواصل مع السفارة من خلال الأرقام المذكورة أدناه:
عبد الصمد: 92040038
خادم حسين: 98577355
عامر صفدار: +923225251612
سيد نزار الحق: 94981966
عتيق أحمد: 00459976
مدثر: 91391584
للتواصل مع السفير سيف الله: 92109432
كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتبرع بالدم للمواطنين الباكستانيين المصابين الذين قد يكونون في حاجة إليها.
وحث المواطنين الباكستانيين على التعاون مع السلطات المحلية، مضيفاً أن السفارة على اتصال أيضاً بالمستشفيات والمسؤولين.
في غضون ذلك، أصدرت السفارة الأمريكية في مسقط تنبيها أمنيا لمواطنيها في الدولة الخليجية. وقالت في بيان: "السفارة الأمريكية تتابع التقارير عن حادث إطلاق النار في الوادي الكبير. يجب على المواطنين الأمريكيين أن يظلوا يقظين، وأن يراقبوا الأخبار المحلية وأن يستجيبوا لتوجيهات السلطات المحلية".
وقالت شرطة عمان إنه بعد التعامل السريع مع الموقف، "تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع الوضع" عقب الهجوم. وأضافت الشرطة على موقع "إكس" أن "السلطات تواصل جمع الأدلة وإجراء التحقيقات لكشف الملابسات المحيطة بالحادث".
ولا تزال المنطقة مطوقة في وقت لاحق الثلاثاء، ولم يتمكن الصحفيون من الوصول إلى المسجد، بحسب مصور وكالة فرانس برس هناك.