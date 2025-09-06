إصابة شخصين في حادث اصطدام شاحنة بموقف للحافلات في دبي

وقع حادث مروري خطير على شارع النهدة في دبي، مقابل محطة المترو، عندما انحرفت مركبة عن مسارها فجأة وفقد السائق السيطرة عليها.
واصطدمت الشاحنة بموقف للحافلات، مما أدى إلى إصابة شخصين بداخلها. أصيب أحدهما بجروح بالغة، بينما أصيب الآخر بجروح متوسطة. نُقلا على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن الحادث، وعلى الفور تم إرسال دوريات المرور إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة وتنظيم حركة المرور.
وأضاف: "وصل خبراء من إدارة حوادث المرور لإجراء تقييم فني وجمع الأدلة، بالتعاون مع فرق الإنقاذ والإسعاف لنقل المصابين بكفاءة وإزالة المركبة التالفة والحطام من الموقع."
وأشار بن سويدان إلى أن الحادث تسبب في تعطل حركة المرور على شارع النهدة مؤقتًا، وأضاف: "سارعت دوريات المرور إلى تحويل المركبات إلى طرق بديلة لتخفيف الازدحام وإعادة انسيابية الحركة المرورية".
وشدد على أهمية التزام السائقين بقوانين المرور واليقظة على الطريق، مشيرًا إلى أن التغيير المفاجئ للمسارات يُعدّ من الأسباب الرئيسية للحوادث الخطيرة. كما حثّ السائقين على إجراء فحص دوري لمركباتهم لضمان صلاحيتها للقيادة والحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
كما أكد العميد أن شرطة دبي تُنظم حملات توعية فعّالة لتعزيز السلامة المرورية بين السائقين، بهدف الحد من السلوكيات الخطرة التي قد تؤدي إلى حوادث خطيرة. وحثّ الجميع على التصرّف بمسؤولية وتوخّي الحذر أثناء القيادة، لا سيما في المناطق المزدحمة وحول مواقف الحافلات ومحطات المترو.