إصابة شخصين في حادث اصطدام شاحنة بموقف للحافلات في دبي

كما أكد العميد أن شرطة دبي تُنظم حملات توعية فعّالة لتعزيز السلامة المرورية بين السائقين، بهدف الحد من السلوكيات الخطرة التي قد تؤدي إلى حوادث خطيرة. وحثّ الجميع على التصرّف بمسؤولية وتوخّي الحذر أثناء القيادة، لا سيما في المناطق المزدحمة وحول مواقف الحافلات ومحطات المترو.