إصابة امرأة وطفلها إثر سقوط حطام طائرة مسيرة بـ "أبراج الاتحاد" في أبوظبي

صرح مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان له: «تتعامل الجهات المختصة في أبوظبي مع واقعة سقوط حطام طائرة مسيرة، بعد اعتراضها من قبل أنظمة الدفاع الجوي، على واجهة أحد المباني في أبراج الاتحاد».