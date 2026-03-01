إصابة امرأة وطفلها إثر سقوط حطام طائرة مسيرة بـ "أبراج الاتحاد" في أبوظبي

أصيبت امرأة وطفلها إثر سقوط حطام ناتج عن اعتراض طائرة مسيرة في أبوظبي على "أبراج الاتحاد"، كما تسبب الحادث في أضرار مادية طفيفة.
صرح مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان له: «تتعامل الجهات المختصة في أبوظبي مع واقعة سقوط حطام طائرة مسيرة، بعد اعتراضها من قبل أنظمة الدفاع الجوي، على واجهة أحد المباني في أبراج الاتحاد».
وقد دُوي صوت انفجارات في أبوظبي ودبي لليوم الثاني على التوالي يوم الأحد، بالتزامن مع الضربات الانتقامية الإيرانية على دول خليجية مجاورة، رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.
وأوضحت السلطات أن الأصوات التي سُمعت في أرجاء الإمارة كانت نتيجة عمليات اعتراض ناجحة. كما حثت الجمهور على عدم تداول الشائعات أو المعلومات المضللة، واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية فقط، والتي ستعلن عن التحديثات فور توفرها.
وفي وقت سابق، أكدت السلطات إصابة شخصين في دبي بعد سقوط شظايا طائرات مسيرة على منزلين عقب اعتراضها من قبل أنظمة الدفاع الجوي. وأفاد مكتب دبي الإعلامي في بيان أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.
ومع استمرار القوات الدفاعية الإماراتية في اعتراض الضربات الإيرانية، طمأنت السلطات السكان بأن الوضع تحت السيطرة تماماً.