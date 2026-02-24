إصابات مزيفة و"عائلة عالقة" .. حيل شيطانية للمتسولين في رمضان

مع بداية شهر رمضان، يرتفع معدل العطاء الخيري في جميع أنحاء الإمارات بشكل ملحوظ. لكن السلطات تقول إن الشهر الفضيل يشهد أيضاً طفرة متوقعة في "التسول المنظم"، حيث يدخل زوار البلاد بتأشيرات سياحية قصيرة لاستغلال كرم الجمهور.

سلطت شرطة دبي الضوء مؤخراً على هذه القضية بعد إلقاء القبض على رجل في منطقة مواقف سيارات وبحوزته 20 ألف درهم نقداً. ووفقاً للعميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الإجرامية، فإن الشخص كان يستهدف سائقي السيارات الفاخرة عند إشارات المرور والمواقف، مدعياً ضيق الحال لطلب المال.

وقال الشامسي في بيان رسمي: "غالباً ما يستخدم المتسولون أساليب مخادعة لاستغلال التعاطف عند مداخل المساجد، المستشفيات، العيادات، الأسواق والشوارع". وحث السكان على الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر مركز الاتصال (901) أو خدمة "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة دبي، وتوجيه التبرعات عبر الجمعيات الخيرية المرخصة.

أرقام وإحصائيات

ضمن الحملة السنوية لمكافحة التسول، كثفت الأجهزة الأمنية إجراءاتها، حيث ألقت شرطة دبي القبض على 1801 متسول بين عامي 2021 و2025. وسجل عام 2025 وحده اعتقال 222 متسولاً خلال رمضان وعيد الفطر. كما سجلت الإمارت الأخرى أرقاماً مشابهة، حيث قبضت شرطة أبوظبي على 237 متسولاً، وشرطة الشارقة على 144، وشرطة رأس الخيمة على 51 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

عمليات منظمة

أظهرت التحقيقات مراراً أن العديد من المتسولين لا يعملون بمفردهم. ففي مايو 2025، داهمت شرطة دبي فندقاً وألقت القبض على 41 شخصاً من جنسية عربية دخلوا البلاد بتأشيرات زيارة واستخدموا الفندق كقاعدة لأنشطة تسول منسقة، وضُبط بحوزتهم أكثر من 60 ألف درهم.

وفي حالات أخرى، كشفت السلطات عن مبالغ ضخمة أخفاها أشخاص يتظاهرون بالعوز، شملت 25 ألف درهم مخبأة تحت سجادة صلاة، وفي حالة سابقة، تم العثور على 300 ألف درهم مخبأة داخل "طرف اصطناعي".

كما حذرت الشرطة من "المتسولين المأجورين" الذين يتم جلبهم للبلاد ودفع مبالغ لهم مقابل استجداء المال عبر تزييف الأمراض أو الإعاقات.

أساليب مخادعة

الإصابات المزيفة: شخص يقترب من السيارات بذراع ملفوفة بضمادات كثيفة ومعادلة طبية، مدعياً إصابة عمل، وهي إصابات غالباً ما تكون مفتعلة.

أجهزة طبية وهمية: استخدام أنابيب قسطرة (IV) مزيفة موصلة بالجسم للإيحاء بوجود مرض خطير.

قصة "العائلة العالقة": سائقون بمركبات تحمل لوحات دول مجاورة يدعون نفاد الوقود أو المال لشراء الطعام، وهي حيلة تتكرر بانتظام في رمضان.

أساليب انتقامية: روت إحدى المقيمات (نازية خان) حادثة غريبة في الشارقة، حيث قام متسول بلصق أبواب سيارتها بمادة "سوبر جلو" (لاصق قوي) بعد أن رفضت إعطاءه المال، مما تطلب تدخل عمال محطة وقود لفتح الأبواب بالقوة.

التسول الإلكتروني

حذرت السلطات أيضاً من طلب المال عبر الإنترنت، حيث تم رصد حوالي 1200 حالة تسول إلكتروني في الإمارات عام 2024. ووفقاً لقانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، قد تؤدي هذه الجريمة إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة تبدأ من 10 آلاف درهم.

أكدت الشرطة أن كرم رمضان يجب أن يوجه عبر القنوات الرسمية والجمعيات المرخصة، محذرة من أن الصدقات المباشرة (للمتسولين) غالباً ما تدعم شبكات احتيال منظمة.