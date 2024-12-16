إصابات متعددة لعمال بناء إثر حادث حافلة في خورفكان
تعرض عدد من العمال لإصابات مختلفة، اليوم الاثنين، بعد تعرض حافلة تقل عمال بناء لحادث في خورفكان.
وأكدت شرطة الشارقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقوع الحادث، لكنها لم تحدد عدد الضحايا.
ونصحت الشرطة المواطنين بعدم نشر الشائعات، وقالت في منشور على حسابها على إنستغرام بعد منتصف الليل: "بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، نتعامل مع حادث حافلة تقل عمالاً في خورفكان. وسنوافيكم بالتطورات لاحقاً. وندعو أفراد الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط".
وقال العاملون في المجال الاجتماعي إن الحادثة وقعت في الدوار قبل دخول المدينة مباشرة، حيث أوضح "سليم"، وهو عامل اجتماعي في المركز الثقافي الإسلامي في كيرالا: "كان الرجال، وهم جميعاً من التابعية الهندية ، عمالًا في شركة يقع مقرها الرئيسي في عجمان". وأضاف: "سافر الرجال إلى عجمان في يوم إجازتهم لزيارة المقر الرئيسي للشركة والقيام ببعض التسوق لشراء بعض المواد الغذائية في تلك المنطقة. وكانوا يعودون بعد الساعة الثامنة مساءً بقليل".
وقال سليم الذي زار العمال الذين دخلوا مستشفى خورفكان إن الكثير منهم كانوا في حالة صدمة وعدم وضوح في التفاصيل.