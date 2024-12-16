إصابات متعددة لعمال بناء إثر حادث حافلة في خورفكان

تعرض عدد من العمال لإصابات مختلفة، اليوم الاثنين، بعد تعرض حافلة تقل عمال بناء لحادث في خورفكان.

وأكدت شرطة الشارقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقوع الحادث، لكنها لم تحدد عدد الضحايا.

ونصحت الشرطة المواطنين بعدم نشر الشائعات، وقالت في منشور على حسابها على إنستغرام بعد منتصف الليل: "بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، نتعامل مع حادث حافلة تقل عمالاً في خورفكان. وسنوافيكم بالتطورات لاحقاً. وندعو أفراد الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط".