"إشغال كامل".. فنادق الإمارات تهزم التوترات الإقليمية

سجلت فنادق عدة في الإمارات مستويات إشغال شبه كاملة خلال عطلة العيد، وتستمر في رؤية طلب قوي ومستدام على الرغم من الظروف غير المتوقعة. قررت مليحة خان، المقيمة في دبي، قضاء إجازة العيد في إقامة محلية مع عائلتها. وقد تفاجأت عندما ذهبت لتناول الإفطار في صباحها الأول.
قالت: “ذهبنا إلى المطعم حوالي الساعة 8 صباحًا وكان المطعم مكتظًا.” وأضافت: “بالكاد تمكنا من العثور على طاولة في زاوية القاعة لنا الأربعة. لقد تفاجأت لأنني كنت أتوقع عددًا أقل من الناس بسبب التوترات الإقليمية المستمرة. ولكن، يجب أن أعترف، كنت سعيدة. هذا يظهر بوضوح أن العمل يسير كالمعتاد. إنه أمر رائع للاقتصاد.”
اتفق مشغلو الفنادق على أنهم شهدوا أعمالًا جيدة خلال عطلة العيد. وقالت بافلينا تارابوفا الغامدي، المدير العام لفندق ميليا ديزرت بالم: “على الرغم من المناخ الجيوسياسي الحالي، نحن فخورون بتحقيق نسبة إشغال في التسعينات العليا خلال فترة العيد — وهو دليل على الطلب القوي والمستدام على كل ما يقدمه المنتجع.” مشيرة إلى أن الطلب الإجمالي ظل مرنًا.
وقد أيد خبراء آخرون في الصناعة تعليقاتها. وقال افتخار حمداني، المدير العام الإقليمي لفندقي باهي عجمان بالاس وكورال بيتش ريزورت الشارقة: “وصلنا إلى نسبة إشغال 100 بالمائة خلال عطلة العيد، مما يعكس الإقبال القوي للمقيمين على الإقامات المحلية.”
جاءت عطلة العيد، التي بدأت يوم الخميس 19 مارس، وسط توترات إقليمية مستمرة بعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. ومع إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية التي عطلت السفر الدولي، تحول العديد من المقيمين الذين خططوا للسفر إلى الخارج بدلاً من ذلك إلى الإقامات المحلية — وهو اتجاه يقول الخبراء إنه استمر في دفع الأعمال التجارية خلال شهري مارس وأبريل
وفقًا لجان ماجيرسك، مدير فندق JA Hatta Fort Hotel، كان هناك طلب قوي من العائلات والأزواج الذين يبحثون عن تغيير في الروتين. وأضاف أن حتا لا تزال تلقى صدى كوجهة بين المقيمين.
وقال: “بينما تطورت أنماط السفر، لا يزال هناك تفضيل واضح للتجارب التي تبدو مميزة دون الحاجة إلى تخطيط مكثف.” وأضاف: “توفر حتا هذا التوازن — القرب جنبًا إلى جنب مع بيئة تبدو بعيدة عن الحياة اليومية.”
استمتعت شينا منصور، المقيمة في دبي، وعائلتها المكونة من خمسة أفراد بإقامة سريعة في اللحظات الأخيرة بفندق خمس نجوم في جميرا بيتش ريزيدنس مؤخرًا. وقالت إن الأسعار كانت لا تضاهى. “دفعنا حوالي 500 درهم إماراتي لغرفة مع وجبة الإفطار،” قالت. “كانت صفقة جيدة جدًا لا يمكن تفويتها، لذلك غيرنا خططنا في اللحظة الأخيرة للاستمتاع بالإقامة. كان الفندق مشغولًا حقًا واستغرقنا ما يقرب من ساعتين لإكمال تسجيل الدخول.”
وفقًا لبافلينا، يشهد منتجعهم الصحي إقبالًا متزايدًا من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. “كما نشهد ارتفاعًا واضحًا في كل من الإقامات القصيرة والإقامات اليومية، خاصة تلك التي تركز على الصحة والعافية،” قالت.
“ينجذب الضيوف بشكل متزايد إلى تجارب مثل العلاج بالصوت، وتمارين التنفس، واليوغا، مما يخلق لحظات ذات معنى من الهدوء والتأمل وإعادة الاتصال خلال هذا الوقت. وتظل فيلاتنا ذات المسابح الخاصة محركًا رئيسيًا للطلب — مما يسمح للضيوف بالانفصال عن وتيرة الحياة اليومية، والتباطؤ، والاسترخاء التام على إيقاعهم الخاص. ويستمر هذا العرض في إيجاد صدى قوي لدى كل من مجتمع المقيمين الوافدين وضيوفنا الإماراتيين المحليين الذين يبحثون عن هروب أكثر معنى."
أشار افتخار إلى أن المقيمين يختارون البقاء بالقرب من المنزل في إقامات مريحة وموجهة نحو التجربة، مع لمسات صديقة للعائلة مثل رسم وجوه الأطفال والحناء.
“بشكل عام، يسلط هذا الاتجاه الضوء على سوق محلي مرن، حيث يستمر الضيوف في البحث عن الراحة والألفة وتجارب الضيافة عالية الجودة داخل الإمارات العربية المتحدة،” قال.
وأضاف جان أن الزوار كانوا يبحثون عن باقات قائمة على التجربة بدلاً من العروض القائمة على الغرف فقط. وقال: "يبحث الضيوف عن إقامات تجمع بين الاستكشاف في الهواء الطلق وعناصر تناول الطعام والعافية المنسقة جيدًا". "يشمل ذلك تجارب المغامرات الخفيفة مثل الرحلات المصحوبة بمرشدين أو الأنشطة القائمة على الطبيعة وتجارب تناول الطعام، خاصة تلك التي تبدو أصيلة وفريدة من نوعها للوجهة."
وأضاف أن هناك أيضًا اهتمامًا متزايدًا بخيارات الإقامة القصيرة والمرنة التي تسمح للضيوف بتخصيص وقتهم.