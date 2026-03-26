"إشغال كامل".. فنادق الإمارات تهزم التوترات الإقليمية

سجلت فنادق عدة في الإمارات مستويات إشغال شبه كاملة خلال عطلة العيد، وتستمر في رؤية طلب قوي ومستدام على الرغم من الظروف غير المتوقعة. قررت مليحة خان، المقيمة في دبي، قضاء إجازة العيد في إقامة محلية مع عائلتها. وقد تفاجأت عندما ذهبت لتناول الإفطار في صباحها الأول.

قالت: “ذهبنا إلى المطعم حوالي الساعة 8 صباحًا وكان المطعم مكتظًا.” وأضافت: “بالكاد تمكنا من العثور على طاولة في زاوية القاعة لنا الأربعة. لقد تفاجأت لأنني كنت أتوقع عددًا أقل من الناس بسبب التوترات الإقليمية المستمرة. ولكن، يجب أن أعترف، كنت سعيدة. هذا يظهر بوضوح أن العمل يسير كالمعتاد. إنه أمر رائع للاقتصاد.”

اتفق مشغلو الفنادق على أنهم شهدوا أعمالًا جيدة خلال عطلة العيد. وقالت بافلينا تارابوفا الغامدي، المدير العام لفندق ميليا ديزرت بالم: “على الرغم من المناخ الجيوسياسي الحالي، نحن فخورون بتحقيق نسبة إشغال في التسعينات العليا خلال فترة العيد — وهو دليل على الطلب القوي والمستدام على كل ما يقدمه المنتجع.” مشيرة إلى أن الطلب الإجمالي ظل مرنًا.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقد أيد خبراء آخرون في الصناعة تعليقاتها. وقال افتخار حمداني، المدير العام الإقليمي لفندقي باهي عجمان بالاس وكورال بيتش ريزورت الشارقة: “وصلنا إلى نسبة إشغال 100 بالمائة خلال عطلة العيد، مما يعكس الإقبال القوي للمقيمين على الإقامات المحلية.”