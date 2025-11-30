إشادة عالمية باستراتيجية الإمارات لتنمية المواهب العلمية

كانت تلك المهمة واضحة تمامًا في منتدى هونغ كونغ لورييت لعام 2025، الذي افتُتح في 5 نوفمبر في منتزه هونغ كونغ العلمي تحت شعار “اجتماع العقول الملهمة.” جمع اللقاء الذي استمر أربعة أيام 12 من الحاصلين على جائزة شو وأكثر من 200 عالم شاب من أكثر من 20 دولة ومنطقة، مما أوجد منصة نادرة يمكن للباحثين الناشئين من خلالها التفاعل مباشرة مع بعض من أبرز الشخصيات العلمية في العالم. اختُتم المنتدى في 8 نوفمبر بعد أربعة أيام من التبادل المكثف، مما عزز طموح هونغ كونغ في أن تكون جسرًا بين المجتمعات العلمية العالمية. وقال: “مع المبادرات في دولة الإمارات التي تجذب اعترافًا دوليًا متزايدًا، يضع كلا الإقليمين نفسيهما الآن كنقاط صاعدة في الشبكة العالمية التي ترعى قادة العلم في المستقبل.”