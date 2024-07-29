إرشادات للمسافرين: حماية منزلك من السرقة خلال العطلة

مع استمرار العطلة الصيفية، تحث العديد من هيئات إدارة المجتمع في دولة الإمارات رواد العطلات الوافدين العائدين إلى ديارهم على اتخاذ احتياطات السلامة المناسبة قبل المغادرة لقضاء العطلة الممتدة.
على سبيل المثال، أرسلت شركة "إعمار"، على سبيل المثال، تعميماً يسرد بعض النصائح الأساسية للسكان كجزء من "تدابير أمن المنزل قبل السفر".
بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب لوحات عند بوابات مدخل المنظقة تحدد بوضوح ما يجب وما لا يجب فعله.
وقال "أريجيت ناندي"، أحد سكان "سبرينغز": "في الوضع المثالي، إذا بقي شخص ما في المكان يكون هذا هو الأفضل، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث دائماً. أعتقد أنه إذا كان المنزل فارغاً، فيجب إبقاء ضوء واحد مضاءً ويجب فحص الأقفال جيداً. وعلى وجه الخصوص، يجب أن تكون أبواب الفناء الخلفي مغلقة ويجب على السكان التأكد من عدم وجود تسرب للمياه.
وأضاف : "من الحكمة دائماً الاحتفاظ بزوج إضافي من المفاتيح مع شخص يقيم في الإمارة، في حالة الطوارئ المتعلقة بالوحدة الخاصة بك، عندما تكون خارج البلاد، يمكن لهذا الشخص أن يأتي ويفتح شقتك أو فيلتك".
مستذكراً حادثة وقعت قبل بضع سنوات، أوضح "أريجيت ناندي" كيف اكتشف أن اثنتين من سياراته المتوقفة في مرآب المنزل تعرضتا لأضرار بالغة.
وقال: "لدينا منافذ مفتوحة للسيارات، وعند عودتنا من إجازة طويلة، أدركنا أن شخصاً ما قد اصطدم بسيارتنا عن طريق الخطأ أثناء الرجوع للخلف. لكن أفراد أمن المجمع لم يتمكنوا من الاتصال بنا لأنه لم يكن لديهم أرقام هواتفنا. لذلك، الآن أفضّل إبلاغ الجيران عن معلومات الاتصال أثناء غيابنا، حتى يتمكنوا من المراقبة والتواصل معنا في حالات الطوارئ.
وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة الإماراتية المسافرين من نشر تفاصيل وصور السفر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسلطت السلطات الضوء على حالة تعرض فيها أحد المقيمين للسرقة بعد أن نشر خطط سفره عبر الإنترنت.
وفي الآونة الأخيرة، في مارس 2024، تعرضت عائلة أيرلندية لاقتحام الفيلا الخاصة بهم في الفرجان أثناء غيابهم.
"بغض النظر عما إذا كانت الصور تستحق أن يتم نشرها على موقع "إنستغرام" أم لا، فإننا نفضل مشاركتها مع عائلتنا وأصدقائنا على تطبيق "واتساب" فقط، خاصة عندما نكون مسافرين. أضاف ناندي: "لا أشعر بالحاجة إلى أن أصبح مهووساً بكل شيء يبدو وكأنه لوحة مزاج على موقع بينتريست".
في حين أن الرغبة في مشاركة تجارب العطلة مع الأحباء قد تكون قوية، إلا أن خطأ بسيط في مشاركة الصور قد يعرض أصحاب المنازل للمخاطر.
وقال الوافد الهندي: "تسمح لك العديد من منصات التواصل الاجتماعي بوضع علامة تبين موقعك عندما تنشر صورة وغالباً ما يفعل الناس ذلك. لكن هذا يكشف مكان تواجدك الحالي، مما يدل على أنك بعيد عن المنزل. لا أريد أن أخوض هذه المخاطرة، بغض النظر عن مدى أمان المدينة أو الحي".
وأوضح آخرون ممن ينشرون على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام" أنهم يستخدمون ميزة "الأصدقاء المقربين" للقصص لتحديد من يرى هذه التحديثات، ومشاركتها فقط مع مجموعة محددة.
قالت الوافدة الفلبينية "فيليز فاي نافارو": "أتأكد من ضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بي لتحديد من يمكنه رؤية منشوراتي. يجب على الأشخاص التفكير في جعل ملفهم الشخصي خاصاً. أمتنع عن ذكر تواريخ سفر محددة أو مواقع محددة يمكن أن تشير إلى غيابي. نحاول أيضاً تنفيذ الإجراءات الأمنية في المنزل، مثل مطالبة أحد الأقارب أو الجيران الموثوق بهم بمراقبة ممتلكاتنا واستخدام أنظمة أمان المنزل الذكية مثل الكاميرات".
وشدد الكثيرون على أنه يجب عليهم أيضاً مراقبة حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بحثاً عن أي نشاط غير عادي، مثل عمليات تسجيل الدخول أو الرسائل غير المعروفة، والتي قد تشير إلى أن شخصاً ما يراقب غيابهم.
وقالت لين حفار، وهي وافدة سورية تعيش في الخليج التجاري: "على الرغم من أنني أعيش في شقة والمبنى به كاميرات مراقبة، إلا أنني عادةً ما أنشر الصور على إنستغرام بعد عودتي من الرحلة. دبي مدينة آمنة للغاية ولكن يمكن أن تقع حوادث طائشة فمن الأفضل اتخاذ إجراءات الأمان بدلاً من التأسف لاحقاً".
ويمكن أن يؤدي النشر المنتظم من موقع مختلف إلى إنشاء نمط يشير إلى أن الشخص ليس في المنزل. يمكن استغلال ذلك من قبل الأفراد ذوي النوايا الخبيثة الذين يراقبون وسائل التواصل الاجتماعي بحثاً عن مثل هذه الفرص.
وأضافت الوافدة البالغة من العمر 26 عاماً: "لذلك، أشعر أنه يجب على المرء أن يفكر في الانتظار حتى العودة إلى المنزل لمشاركة الصور، بدلاً من النشر حالاً".
وفي الوقت نفسه، أعرب السكان عن آراء متنوعة حول هذا الأمر، موضحين سبب شعورهم بالأمان عند النشر عبر الإنترنت.
وقال "شيلو كانويل ليم"، أحد سكان الغدير: "أقوم بنشر صور لي ولعائلتي أثناء وجودنا بعيداً في إجازة ولكني أقدم الحد الأدنى من المعلومات مثل الموقع والمدة ولا أذكر متى سأعود إلى المنزل لأسباب متعددة .
وأضاف: "على الرغم من وقوع حوادث سطو في الماضي، إلا أنني أتأكد دائماً من أنني أفعل ما يجب لضمان تأمين منزلي وممتلكاتي."
يقع المجمع، المعزول إلى حد ما، في منتصف الطريق بين دبي وأبو ظبي، ويتميز بمنازل مستقلة ومباني منخفضة الارتفاع.
قال أحد سكان الفيلا: "أتأكد من أن كاميرات المراقبة المنزلية لدينا تعمل بشكل صحيح، لدينا العديد من هذه الأشياء في المنزل، بما في ذلك الفناء الخلفي والجراج ونتأكد من أن جميع الأبواب والنوافذ مغلقة. نحن نضع أيضاً جميع وثائقنا المهمة ومقتنياتنا الثمينة في خزنة".
وقالت "نينو قمر الدين"، إحدى سكان أبراج بحيرات جميرا: "لا أمتنع عن النشر على الإطلاق لأنني نشطة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي. أينما أسافر أواصل النشر؛ أقوم بتجميل الصور في وقت التقاطها. إن مسئلة بالأمن لم تخطر ببالي حقاً بسبب الشعور بالأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضاً لأنني أعيش في الطابق الرابع عشر".
وقالت المقيمة التي تعتبر الإمارات موطناً لها منذ 14 عاماً ساخرة: "لذلك لدي ميل إلى الثقة التي (ربما) تكون في غير محلها".
وأكدت أيضاً أن نشر هذه القصص أمر بالغ الأهمية بالنسبة لها لأنه يلقى صدى لدى الأشخاص الذين تسعى للتواصل معهم.
وأضافت: "أكتب عن تجارب الطعام والسفر وجوانب الأسرة وأحاول تحفيز الأمهات العازبات مثلي. من الضروري بالنسبة لي أن أنشر هذه التجارب لأنها مهمة أيضاً للجمهور الذي أحاول الوصول إليه".