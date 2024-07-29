إرشادات للمسافرين: حماية منزلك من السرقة خلال العطلة

وأضافت الوافدة البالغة من العمر 26 عاماً: "لذلك، أشعر أنه يجب على المرء أن يفكر في الانتظار حتى العودة إلى المنزل لمشاركة الصور، بدلاً من النشر حالاً".

وفي الوقت نفسه، أعرب السكان عن آراء متنوعة حول هذا الأمر، موضحين سبب شعورهم بالأمان عند النشر عبر الإنترنت.

وقال "شيلو كانويل ليم"، أحد سكان الغدير: "أقوم بنشر صور لي ولعائلتي أثناء وجودنا بعيداً في إجازة ولكني أقدم الحد الأدنى من المعلومات مثل الموقع والمدة ولا أذكر متى سأعود إلى المنزل لأسباب متعددة .

وأضاف: "على الرغم من وقوع حوادث سطو في الماضي، إلا أنني أتأكد دائماً من أنني أفعل ما يجب لضمان تأمين منزلي وممتلكاتي."

يقع المجمع، المعزول إلى حد ما، في منتصف الطريق بين دبي وأبو ظبي، ويتميز بمنازل مستقلة ومباني منخفضة الارتفاع.

قال أحد سكان الفيلا: "أتأكد من أن كاميرات المراقبة المنزلية لدينا تعمل بشكل صحيح، لدينا العديد من هذه الأشياء في المنزل، بما في ذلك الفناء الخلفي والجراج ونتأكد من أن جميع الأبواب والنوافذ مغلقة. نحن نضع أيضاً جميع وثائقنا المهمة ومقتنياتنا الثمينة في خزنة".