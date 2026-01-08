إرشادات إماراتية عاجلة: التأشيرة الإلكترونية شرط إلزامي لدخول المملكة المتحدة

أصدرت شركة طيران الإمارات، الناقلة الوطنية لدبي، إرشادات للمقيمين في الإمارات الذين يخططون للسفر إلى المملكة المتحدة. وفي تحديث على موقعها الرسمي، أبلغت الشركة عن تغيير متطلبات السفر إلى المملكة المتحدة، والتي تشمل الانتقال من وثائق الهجرة المادية إلى التأشيرات الإلكترونية وإدخال تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، وهو تصريح رقمي للسفر.