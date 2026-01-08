إرشادات إماراتية عاجلة: التأشيرة الإلكترونية شرط إلزامي لدخول المملكة المتحدة

أصدرت شركة طيران الإمارات، الناقلة الوطنية لدبي، إرشادات للمقيمين في الإمارات الذين يخططون للسفر إلى المملكة المتحدة. وفي تحديث على موقعها الرسمي، أبلغت الشركة عن تغيير متطلبات السفر إلى المملكة المتحدة، والتي تشمل الانتقال من وثائق الهجرة المادية إلى التأشيرات الإلكترونية وإدخال تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، وهو تصريح رقمي للسفر.
وفقًا للإرشادات، سيحتاج المسافرون الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة لإقامات قصيرة تصل إلى ستة أشهر، إلى تصريح سفر إلكتروني. يمكنك التحقق من متى تحتاج إلى تصريح سفر إلكتروني (ETA) للسفر إلى المملكة المتحدة والتقديم عبر www.gov.uk/electronic‑travel‑authorisation.
اعتبارًا من 25 فبراير 2026، لن يتمكن الزوار المؤهلون الذين ليس لديهم تصريح سفر إلكتروني (ETA) من ركوب وسيلة نقلهم ولا يمكنهم السفر بشكل قانوني إلى المملكة المتحدة.
يجب على حاملي تأشيرات المملكة المتحدة الذين يستخدمون وثيقة هجرة مادية لإثبات حقوقهم، أو إذا كان لديهم تصريح إقامة بيومتري منتهي الصلاحية (BRP) أو بطاقة (BCP)، اتخاذ إجراء الآن للوصول إلى تأشيرتهم الإلكترونية عن طريق إنشاء حساب تأشيرات وهجرة المملكة المتحدة على www.gov.uk/eVisa.
يمكن للمسافرين الذين لديهم إذن إقامة غير محدد المدة (ILR) ويمكنهم إثبات وضعهم الهجري بختم جواز سفر أو ملصق، تقديم طلب مجاني لـ
إذا كان لديك بالفعل تأشيرة إلكترونية، يرجى إبلاغ حكومة المملكة المتحدة بشأن جواز السفر الذي تنوي استخدامه للسفر إذا لم يكن مرتبطًا بالفعل بحسابك في تأشيرات وهجرة المملكة المتحدة على www.gov.uk/update‑uk‑visas‑immigration‑account‑details، أضافت شركات الطيران في إرشاداتها.