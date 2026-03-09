إرث زايد في كل وجبة.. حكاية أكبر إفطار جماعي في أبوظبي

في كل رمضان، يجتمع عشرات الآلاف من المؤمنين في جامع الشيخ زايد الكبير لتناول وجبة الإفطار معاً، فيما يُعتبر أكبر إفطار جماعي في دولة الإمارات. لكن قصة بداية هذا المشروع لا يعرفها الكثيرون ممن يحضرون اليوم، وهي قصة لم تبدأ بخطة رسمية، بل بدأت بلحظة حزن عميق.
وفقاً لسلسلة الوثائقي "إرث أبوظبي" ووسائل إعلام أبوظبي، تعود هذه المبادرة إلى اليوم الذي رحل فيه الأب المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كان ذلك في شهر رمضان، وكان المسجد الذي يحمل اسمه لا يزال قيد الإنشاء.
عندما انتقل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى جوار ربه، لم يستطع أقاربه والمقربون منه مغادرة موقع الدفن. نُصبت "كرفانات" في الموقع، ونام الناس هناك بجانب القبر في الأيام الأولى تعبيراً عن حزنهم العميق.
يتذكر اللواء المتقاعد محمد هلال الكعبي، رئيس إرث أبوظبي: "لم يكن مسجد الشيخ زايد جاهزاً بعد. كنا نعمل على تمديد الأنابيب، حتى أن الشيخ محمد (بن زايد)، حفظه الله، كان معنا يعمل بيده. كنا جميعاً نعمل معاً."
كانت الحشود التي تجمعت هائلة. وقال محمد عطا، مدير الخدمات اللوجستية والتوزيع في "إرث أبوظبي": "كمية الحزن والدموع التي كانت تفيض من الناس؛ أنا لا أتحدث عن القادة، بل عن عامة الناس. كل واحد منا شعر حقاً أنه فقد والداً." امتلأ المكان بتلاوة القرآن والدعاء، وفي أجواء روحانية غلبت عليها مشاعر الفقد.
توفي الشيخ زايد في 19 رمضان 2004. وفي 24 رمضان 2004، صدرت التوجيهات؛ تم تجهيز الموقع وقُدمت أول وجبة إفطار للصائمين في المسجد بينما كانت أعمال البناء لا تزال مستمرة حولهم.
تولى نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي توفير وجبات الإفطار، وهو الدور الذي استمرت المؤسسة في القيام به لسنوات طويلة، حيث يعمل مئات الطهاة والمشرفين والعمال في مطابخها لإطعام الأعداد المتزايدة من المصلين كل مساء.
ما بدأ بجهد متواضع قدم حوالي 300 إلى 400 وجبة، تطور بمرور السنين ليصبح مشروعاً ضخماً. توسعت المبادرة خارج مدينة أبوظبي لتشمل العين وسويحان، وارتفعت الأرقام بشكل مذهل.
وقال الكعبي: "بدأنا بحوالي 300 إلى 400 وجبة، حتى وصلنا إلى مليونين و600 ألف وجبة."
وفي تقرير لصحيفة "خليج تايمز" من داخل المطابخ في فبراير 2026، أشارت الصحيفة إلى أنه يتم الآن تحضير ما يصل إلى 95,000 وجبة إفطار يومياً، ليصل الإجمالي إلى 2.66 مليون وجبة طوال الشهر الفضيل.
حقائق سريعة عن المبادرة اليوم:
نطاق التوزيع: جامع الشيخ زايد الكبير، جامع الشيخ خليفة، ومختلف سكنات العمال في أبوظبي.
القوى العاملة: أكثر من 2,000 موظف وعامل يشاركون في العمليات اليومية.
الخدمات اللوجستية: أسطول يضم 150 شاحنة لتوزيع الوجبات عبر الإمارة قبل أذان المغرب.