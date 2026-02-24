إرث زايد حيّ في كل وجبة: عمل متواصل لإطعام ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل

حصلت صحيفة الخليج تايمز على إذن بالدخول إلى المطابخ الكبيرة المسؤولة عن إعداد وجبات الإفطار اليومية ليس فقط للجامع الكبير، ولكن أيضاً لجامع الشيخ خليفة ومساكن العمال المختلفة في أبوظبي وحولها. النطاق مذهل: يتم إعداد ما يصل إلى 95,000 وجبة إفطار يومياً، مما يساهم في إجمالي 2.66 مليون وجبة طوال الشهر الفضيل.