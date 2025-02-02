"إرث دبي" توثيق لتاريخ الإمارة المتجدد برؤية أهلها
أصبح لدى كل فرد في دبي الآن فرصة لكتابة ورواية قصة المدينة - وهي إرث ينتقل إليهم عبر الأجيال.
وأطلقت مبادرة "إرث دبي" يوم الأحد 2 فبراير، بهدف جمع وتسجيل قصص وتجارب حياة أفراد المجتمع التي تعكس تطور دبي على مر السنين وحياة شعبها عبر الأجيال.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال إطلاق مبادرة "إرث دبي" التي تهدف إلى توثيق تاريخ وتراث الإمارة الغني: "ندعو الجميع للمشاركة في هذه المبادرة.. معًا نكتب تاريخ دبي بأصوات أهلها.. ونحمل ماضيها إلى مستقبلها".
ويهدف مشروع "إرث دبي" إلى تعزيز الذاكرة الجماعية للتحول الذي شهدته الإمارة على مر السنين، وتعميق فهم المجتمع لتاريخها وتراثها كعنصر أساسي يدعم الهوية الوطنية.
منصة تفاعلية
وتدعو المبادرة أفراد المجتمع في دبي من مختلف الفئات العمرية لمشاركة الحكايات والقصص المثيرة للاهتمام، لضمان استمرار تراث دبي الغني في إلهام الأجيال القادمة. ويجري تطوير منصة تفاعلية لجمع الروايات التاريخية والثقافية عن ماضي دبي من الأفراد والعائلات.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إن مبادرة إرث دبي ستضمن استمرار إرثنا الثقافي، وإلهام الأجيال القادمة، وتعزيز التزامنا بالحفاظ على الهوية الثقافية للإمارة، والتي تعد حجر الأساس الذي عزز نهضة دبي وتقدمها حتى يومنا هذا. ومن خلال هذه المبادرة، سنحافظ على إرث أسلافنا، ونضمن نقله إلى أبنائنا وأحفادنا".
مقترحات المجتمع
سيتم تنفيذ مشروع "إرث دبي" على مراحل عدة خلال عام 2025، بدءًا بجمع المشاركات من المجتمع. وفي مرحلة لاحقة، سيتم تقييم هذه المشاركات من قبل لجنة تحكيم متخصصة على دراية بالمنظورات التاريخية والاجتماعية والثقافية لالتقاط جوهرها الحقيقي.
وتدعو المبادرة كافة شرائح المجتمع الإماراتي للمشاركة في توثيق التاريخ الغني للإمارة، حيث سيتم دعوة طلاب المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب موظفي حكومة دبي، للمساعدة في جمع وتوثيق القصص والتجارب الحياتية.
وتتضمن المبادرة سرداً شاملاً لتاريخ دبي، والمساهمات البارزة في نموها، والحياة في الإمارة على مر السنين، وتطورها مع مرور الوقت. وكجزء من المبادرة، سيُطلب من المقيمين سرد قصص شخصية من مراحل مختلفة من حياتهم، مع التقاط تجاربهم وذكرياتهم المتنوعة. وستساعد مثل هذه القصص في تسليط الضوء على الأحداث التي لا تُنسى في الحياة اليومية، والإنجازات الشخصية، والقصص العائلية، وتشكيل أرشيف رقمي بلمسة شخصية عميقة تعكس العمق الثقافي لدبي وروح المجتمع النابضة بالحياة.
تكريم الأجداد
وأكد سموه أن مسيرة دبي هي قصة طموح ومرونة ووحدة، بدأت برؤية أسلافنا، وحملها آباؤنا، وتستمر في التطور من خلال جهود الجيل الحالي. إن تراثنا وقيمنا المشتركة هي الأساس الذي سنواصل البناء عليه، لدفع دبي نحو آفاق أعظم.
"إن كل شهادة مسجلة وكل قصة نشاركها من خلال هذه المبادرة هي كنز وطني يعكس قيم مجتمعنا ويسلط الضوء على الدور الحيوي الذي لعبه كل إماراتي في تشكيل تاريخ دبي. ومن مسؤوليتنا المشتركة توثيق تاريخنا والحفاظ على هذا الإرث كمصدر فخر وإلهام للأجيال القادمة."
وأكد أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية لإنجاح المبادرة، داعياً كافة فئات المجتمع من طلاب المدارس والأسر ورجال الأعمال والمسؤولين والأفراد إلى دعمها بكل قوة من خلال مشاركة تجاربهم وقصصهم.
حملة المدارس
وبالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ستطلق المبادرة أيضاً حملة مدرسية لتشجيع الطلاب على توثيق قصص آبائهم وأجدادهم، ومساعدة الشباب على التواصل مع جذورهم وتقدير القصص والتجارب التي شكلت رحلة دبي.
ويعد مشروع "إرث دبي" جزءاً من سلسلة من المشاريع المستمرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتسليط الضوء على مسيرة دبي الملهمة، وكان آخرها مشروع أرشيف دبي الوطني الذي تشرف عليه مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ويهدف المشروع إلى حفظ أهم السجلات التاريخية والتراثية لدبي وفق أعلى المعايير العالمية، وتوثيق وأرشفة السجلات الحكومية وإنجازات الإمارة وتاريخها وتراثها الثقافي، بما يضمن وصول قصة دبي بسهولة إلى الأجيال القادمة.