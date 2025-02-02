"إرث دبي" توثيق لتاريخ الإمارة المتجدد برؤية أهلها

وتتضمن المبادرة سرداً شاملاً لتاريخ دبي، والمساهمات البارزة في نموها، والحياة في الإمارة على مر السنين، وتطورها مع مرور الوقت. وكجزء من المبادرة، سيُطلب من المقيمين سرد قصص شخصية من مراحل مختلفة من حياتهم، مع التقاط تجاربهم وذكرياتهم المتنوعة. وستساعد مثل هذه القصص في تسليط الضوء على الأحداث التي لا تُنسى في الحياة اليومية، والإنجازات الشخصية، والقصص العائلية، وتشكيل أرشيف رقمي بلمسة شخصية عميقة تعكس العمق الثقافي لدبي وروح المجتمع النابضة بالحياة.