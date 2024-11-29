إرث الحاخام "كوغان" يستمر في الإمارات كمنارة للتعايش

لقد سعى الإرهابيون الذين اختطفوه وقتلوه إلى إخماد ما كان يمثله، وهي رؤية للتعايش والاحترام المتبادل الذي يوحد جميع الإماراتيين وجميع الرجال والنساء الذين يشتركون في الرغبة في عالم أفضل وأكثر سلاماً. سيبقى إرث الحاخام كوغان منارة للأمل، يرشدنا في جهودنا لبناء الجسور ومكافحة الكراهية والوقوف متحدين ضد التطرف. لقد فشل أولئك الذين خططوا أو دعموا أو شجعوا مقتل الحاخام كوغان بالفعل. إن أيديولوجياتهم الملتوية، المهددة برؤية التعايش السلمي، لا يمكنها إخماد القيم التي كان يمثلها. لم تكن أفعالهم ضربة للوحدة، بل كانت شهادة على خوفهم من التقدم. إن الانسجام بين شعوب المنطقة مستمر، ومحاولاتهم البغيضة لتعطيله عززت عزيمتنا وعززت التزامنا تجاه مستقبل مشترك.