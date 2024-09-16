"إدريس إلبا": في دبي يمكنك تحقيق المستحيل

وقال "هناك فرص مذهلة في صناعة السينما. نعم، قد تخسر أموالك بسرعة كبيرة، ولكن يمكنك أيضاً مضاعفتها ثلاث أو أربع مرات بسرعة كبيرة. إذا نظرت إلى ما فعلته شركة "ماتيل" مع فيلم "باربي"، فقد شهدت الألعاب تراجعاً مستمراً، ولكن مع الفيلم، فقد حققت الشركة 1.5 مليار دولار من الإيرادات، ولا تزال مستمرة. لذا فإن الأمر أكثر جاذبية للمستثمرين للقيام بذلك مع الصناعة ".