"إدريس إلبا": في دبي يمكنك تحقيق المستحيل
"إدريس إلبا"، نجم هوليوود وسفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، أعرب عن إعجابه الكبير بدبي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، شاركه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. في هذا المنشور، وصف "إلبا" الإمارة بأنها مكان "يمكنك فيه تحقيق المستحيل".
ويصف الإمارات بأنها "المكان الذي يمكنك فيه اختراع المستقبل وخلقه". ومع المشاريع الرؤيوية والمبتكرة التي تطرحها دبي بانتظام، تحتضن الإمارة خطط تطوير طموحة ومستقبلية.
في الفيديو، يوجه "إلبا" دعوة للزوار، ويشجعهم على جلب أحلامهم "المستحيلة" إلى الإمارة لتحقيقها. بالنسبة لـ "إلبا"، دبي ليست مجرد مدينة لتحقيق الأحلام، بل هي مدينة "حيث يتم فيها تجاوز الأحلام".
شاهد الفيديو الذي شاركه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:
لا يعد "إلبا" جديداً على مشهد دبي. ففي فبراير 2023، خلال القمة العالمية للحكومات، جلس مع "جيفري كاتزنبرج"، المؤسس الشريك لشركة "دريم ووركس"، لمناقشة فن سرد القصص.
في ذلك اليوم، أشاد "إلبا" بقدرة دبي المذهلة على سرد قصتها الخاصة. وقال: "دبي قصة سياحية مذهلة". وشبه قصة المدينة بفيلم استثنائي لدرجة أن دبي نفسها تستحق الفوز بجائزة الأوسكار.
وفي مؤتمر في أبوظبي في فبراير من هذا العام، قال أيضاً أن الإمارات يمكن أن تصبح المركز القادم لصناعة السينما، مشابهة لصعود هوليوود في أمريكا خلال أوائل القرن العشرين.
وقال "هناك فرص مذهلة في صناعة السينما. نعم، قد تخسر أموالك بسرعة كبيرة، ولكن يمكنك أيضاً مضاعفتها ثلاث أو أربع مرات بسرعة كبيرة. إذا نظرت إلى ما فعلته شركة "ماتيل" مع فيلم "باربي"، فقد شهدت الألعاب تراجعاً مستمراً، ولكن مع الفيلم، فقد حققت الشركة 1.5 مليار دولار من الإيرادات، ولا تزال مستمرة. لذا فإن الأمر أكثر جاذبية للمستثمرين للقيام بذلك مع الصناعة ".