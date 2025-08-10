إدانة 6 أشخاص بسرقة 1.2 مليون درهم بانتحال صفة الشرطة

أُدينت عصابة مكونة من ستة أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال شرطة، واحتجاز صاحب شركة، والاعتداء جسديًا على أشخاص، وسرقة مبلغ كبير من المال.

قضت محكمة دبي الابتدائية بالسجن ثلاث سنوات على العصابة التي تضم خليجيا وخمسة آسيويين، وهو الحكم الذي أيدته لاحقا محكمة الاستئناف ومحكمة النقض.

كما قضت المحكمة بتغريم المجموعة أكثر من 1.4 مليون درهم، وأمرت بإبعاد الأعضاء الآسيويين بعد انتهاء مدة سجنهم.

وفقًا لسجلات المحكمة، وصل أحد المتهمين، مرتديًا الكندورة، إلى الشركة وقرع الجرس برفقة شركائه. عند دخولهم، ادّعوا أنهم من إدارة البحث الجنائي في دبي. سارع أحدهم بإظهار هويته العسكرية قبل إخفائها، ثم انضم إليهم ثلاثة أشخاص آخرين داخل المكتب.

في شهادته، قال صاحب الشركة إن أحد المتهمين اعتدى عليه بمساعدة الآخرين. وبعد ذلك، قام أحد المتهمين بتقييده جسديًا هو وموظفه. ثم سرقت العصابة 500 ألف درهم من خزنة المكتب، وصادرت وحدة التخزين التي تحتوي على تسجيلات المراقبة.

أفاد موظف آخر أنه خلال الاعتداء، وصل إلى المكتب حاملاً مليونًا ومئتي ألف درهم. هاجمه أفراد العصابة وقيدوه قبل أن يلوذوا بالفرار بالمال.

ووجدت المحكمة أن الأدلة كافية لإدانة جميع الأفراد الستة المتورطين.