إدانة 57 بنغالياً بإثارة الشغب بأحكام متفاوتة بالسجن

وقالت سفارة بنغلاديش في بيان وصلت نسخة منه لـ خليج تايمز يوم الاثنين: "يُطلب من جميع المغتربين البنغلاديشيين الذين يعيشون في الإمارات احترام قوانين وأنظمة البلد المضيف - الإمارات العربية المتحدة. وبالمناسبة، تجدر الإشارة إلى أنه، وفقاً لقوانين هذا البلد، ودون الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة، يحظر أي نوع من التجمعات أو المظاهرات أو الهتاف بالشعارات، أو الانغماس في أي نشاط ونشر الشائعات/الترويج، وتسجيل فيديو لها أو أي رسالة/صورة/فيديو من هذا القبيل على وسائل التواصل الاجتماعي كونه يثير اضطرابات أو ذعر أو ارتباك في الرأي العام".

وأضاف البيان "يُمنع منعاً باتاً التحميل أو المشاركة أو تعطيل حركة المرور على الطرق وما إلى ذلك. وفي حالة الانخراط في مثل هذه الأنشطة، فمن المرجح أن يواجه الشخص المعني عقوبة أشد بما في ذلك إلغاء التأشيرة والسجن والغرامة والإعادة إلى الوطن وحظر دخول هذا البلد في المستقبل، لذلك يرجى عدم التورط في مثل هذه الأنشطة وتحذير زملائك وأصدقائك وإخوانك وأخواتك المغتربين المعروفين عنها".

وقُتل أكثر من 100 بنغلاديشي حتى الآن خلال الاحتجاجات ضد حكومتهم في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. وخرجت مظاهرات أغلبها طلابية للمطالبة بتغيير حجز الوظائف في بنغلاديش.