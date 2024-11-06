إدارة النفايات في المدينة البيئية بدبي: نموذج في تقليل الانبعاثات

حققت إحدى المناطق في دبي تقدماً كبيراً في إدارة النفايات، حيث سجلت أقل كمية انبعاث لغاز الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع انخفاض انبعاثات الكربون بنسبة 78% مقارنة بالمتوسط الوطني.

ويرجع هذا النجاح إلى سكان "المدينة البيئية"، الذين يلتزمون بنظام فعال لإدارة النفايات يركز على إعادة التدوير والتسميد.

وفي مقابلة مع صحيفة (خليج تايمز)، أوضحت المغتربة البريطانية "سالي ماديسون" كيف تعمل المدينة على تعزيز الحد من النفايات وتشجيع السكان على فصل نفاياتهم بحسب مصدرها.

تقول: "في السابق، كنت أعيش في منطقة"المرابع العربية"، حيث كانت لدينا بعض خيارات إعادة التدوير، لكنها لم تكن شاملة مثل تلك التي لدينا هنا في المدينة البيئية. داخل منزلنا، يتم وضع علامة على كل سلة إعادة تدوير - حتى الأطفال يعرفون بالضبط أين يضعون الأنواع مختلفة من النفايات. نقوم بفرز كل شيء: الورق والكرتون والمعادن والزجاج والبلاستيك."

"بالإضافة إلى ذلك، فإن المناظر الطبيعية هنا رائعة، و يدرك البستانيون أين يتخلصون من النفايات الخضراء، والتي يتم التقاطها بواسطة شاحنة كهربائية. وهناك أيضاً خدمة التسميد التي تجمع النفايات العضوية، مما يجعل إعادة التدوير والتسميد أسهل بشكل حقيقي."

"إنها نظام حياة"

وقالت المقيمة السابقة في أمستردام إن إعادة التدوير والاستخدام كانا أيضاً جزءاً من حياتها اليومية هناك.

وأكدت أنه من الأهمية بمكان أن نفهم أن إمكانية الوصول إلى دوام هذه التقنية تعتبر الآن قضية اجتماعية واقتصادية في جميع أنحاء العالم.