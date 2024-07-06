"إدارة الإقامة" تحذر من رسائل مشبوهة لخداع المسافرين
يبذل المحتالون قصارى جهدهم للاستفادة من ذروة موسم السفر حيث يخطط العديد من السكان للذهاب لقضاء إجازتهم الصيفية.
وكان المحتالون يوم الجمعة يرسلون رسائل إذاعية باستخدام اسم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي، محذرين: “لقد أوقفنا استخدامك لجواز سفرك.
"لقد مُنعت من مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة. يرجى الإعلان عن عنوان إقامتك، وإلا ستتحمل المسؤولية. وأضافت الرسالة النصية المزيفة التي أرسلت أيضاً رابط "ويب" ضاراً، أنه سيتم تغريم أولئك الذين يفشلون في التصريح بمبلغ 50 ألف درهم ومنعهم من مغادرة البلاد.
تظهر الأرقام التي تم استخدامها في إرسال الرسائل المشبوهة أن مصدرها نيجيريا (+234) وإثيوبيا (+251).
تحذيرات ونصائح
ردت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على الفور على محاولات الإحتيال بنصيحة مهمة للمقيمين بعدم الوقوع فريسة للمحتالين.
وفي بيان أُرسل إلى صحيفة الخليج تايمز، قالت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: "(نحن) ننصح بشدة جميع العملاء بتوخي الحذر والامتناع عن الرد على أي رسائل نصية يحتمل أن تكون مشبوهة، ويوصى بتجنب التفاعل مع الرسائل المجهولة أو النقر على روابط من مصادر غير معروفة.
وأضافت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب "لأي استفسارات أو شكاوى أخرى، لا تترددوا في الاتصال بنا على 8005111".
الجرائم الإلكترونية
وواصلت صحيفة الخليج تايمز نشر تقارير مستمرة عن الحملة التي تشنها دولة الإمارات على الجرائم الإلكترونية، وكشف تقرير نُشر في 5 يوليو/تموز عن البنية المعقدة لعصابات الجرائم الإلكترونية الدولية التي فككتها السلطات الإماراتية والتي أدت إلى اعتقال مئات الأفراد الأسبوع الماضي.
وكشف تحقيق أجرته صحيفة خليج تايمز لمدة ثلاثة أشهر أن المحتالين لديهم فرق متخصصة لعمليات الاحتيال المختلفة التي توظف مئات الأفراد المتعلمين بالكمبيوتر من جنوب آسيا من خلال إعلانات الوظائف على وسائل التواصل الاجتماعي.