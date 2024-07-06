"إدارة الإقامة" تحذر من رسائل مشبوهة لخداع المسافرين

ردت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على الفور على محاولات الإحتيال بنصيحة مهمة للمقيمين بعدم الوقوع فريسة للمحتالين.

وفي بيان أُرسل إلى صحيفة الخليج تايمز، قالت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: "(نحن) ننصح بشدة جميع العملاء بتوخي الحذر والامتناع عن الرد على أي رسائل نصية يحتمل أن تكون مشبوهة، ويوصى بتجنب التفاعل مع الرسائل المجهولة أو النقر على روابط من مصادر غير معروفة.