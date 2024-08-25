إخماد حريق في 4 مخازن زهور صناعية بالشارقة

وقعت الحادثة في الساعة 7.50 صباحًا عندما تلقت الهيئة بلاغات عن اندلاع حريق في أربعة مستودعات للزهور الاصطناعية في المنطقة الصناعية 17 بالمدينة.

وصلت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث خلال أربع دقائق بعد إخطار مراكز الإطفاء، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث.

وتمت السيطرة على الحريق خلال دقائق قليلة وبعدها بدأت عملية التبريد وتم تسليم الموقع للجهات المختصة لتحديد سبب الحريق.