إخماد حريق في موقع بناء في ميناء دبي

اندلع حريق في موقع بناء في ميناء دبي حوالي الساعة 2:54 مساء الثلاثاء، بحسب شاهد عيان صوّر الحادثة بالفيديو.

وقال أحد السكان: "كنت جالسًا على مكتبي عندما سمعتُ صوتًا عاليًا خارج نافذتي مباشرةً. رفعتُ بصري فرأيتُ وهجًا مفاجئًا أعقبه دخان أسود كثيف يتصاعد من موقع البناء".

وتم نشر مقطع الفيديو، الذي يظهر عمودًا من الدخان الأسود يتصاعد من الموقع، على الإنترنت بعد وقت قصير من اندلاع الحريق.

وتمكنت السلطات منذ ذلك الحين من السيطرة على الحريق، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.