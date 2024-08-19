إخماد حريق في مبنى قيد الإنشاء في البرشاء

شب حريق في مبنى قيد الإنشاء في منطقة البرشاء بدبي في وقت متأخر من مساء السبت. وفي بيان لصحيفة "خليج تايمز "، وصف الدفاع المدني بدبي الحريق في المبنى المكون من 30 طابقاً بأنه "متوسط".

ووصلت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق في أقل من ست دقائق بعد تلقي البلاغ في الساعة العاشرة مساءً. وبدأت عمليات الإخلاء وإخماد الحريق على الفور، بتعاون فرق الدفاع المدني من محطتين.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق في أقل من ثلاث ساعات، دون تسجيل أي إصابات بشرية، ودخل الحريق مرحلة التبريد في الساعة 2:18 صباحاً.

ولم تكشف هيئة الدفاع المدني عن أسباب الحريق، لكنها أكدت أن الموقع تم تسليمه للجهات المختصة "وفقاً للإجراءات المتبعة".