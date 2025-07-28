إخماد حريق اندلع بشجرة في منطقة الساد بالعين

سيطرت سلطات أبوظبي على حريق شب في شجرة خلال ساعات المساء من يوم الاثنين 28 يوليو.

وقع الحادث في منطقة الساد بمدينة العين، وفقًا لشرطة أبوظبي. وتعاملت الهيئة، بالتعاون مع الدفاع المدني بالإمارة، مع الحريق.