إخماد حريق اندلع بشجرة في منطقة الساد بالعين

سيطرت سلطات أبوظبي على حريق شب في شجرة خلال ساعات المساء من يوم الاثنين 28 يوليو.
وقع الحادث في منطقة الساد بمدينة العين، وفقًا لشرطة أبوظبي. وتعاملت الهيئة، بالتعاون مع الدفاع المدني بالإمارة، مع الحريق.
وذكرت الشرطة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، مشيرة إلى أن عمليات التبريد جارية حاليا.
وحثت الشرطة المواطنين على الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
في مايو الماضي، اندلع حريق في مستودع بمنطقة المصفح الصناعية بأبوظبي. ونُصح سائقو السيارات بتجنب المنطقة واستخدام طرق بديلة ريثما تستمر عمليات الطوارئ.
في غضون ذلك، اندلع حريق في فبراير الماضي في موقع بناء بجزيرة ياس، وتحديدًا في منطقة التوسعة قيد الإنشاء في ياس ووتروورلد.
وفي حادثة أخرى، تمت السيطرة على حريق اندلع في مبنى سكني بمنطقة الشهامة في فبراير/شباط من هذا العام.