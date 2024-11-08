إحياء التراث الثقافي العربي في "الشارقة للكتاب"

مثلما يحرص محمد على مواصلة إرث أجداده، فهو حريص على إشراك عائلته في العمل. وقد جاء إلى المعرض برفقة عائلته وأطفاله، بما في ذلك ابنه الذي يبلغ من العمر سنة ونصف. وقال: "آمل أن أغرس حب الثقافة والتراث في أطفالي، تماماً كما فعلت عائلتي معي". وأضاف: "من خلال إشراكهم في هذا العمل، أهدف إلى ضمان استمرار رسالة الحفاظ على تاريخنا. إن هدفي هو جعل هذه الموارد في متناول الجميع، وخاصة للطلاب، مما يسمح لهم بالتعرف على تاريخهم بشكل مباشر".