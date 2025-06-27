إحباط تهريب هيروين في مطار الفجيرة: 6 آلاف كبسولة "مكملات" تتحول إلى مخدرات

أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع مطار الفجيرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الهيروين كانت مخبأة داخل كبسولات مكملات غذائية.

تمكنت السلطات في مطار الفجيرة الدولي يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، من ضبط مسافر آسيوي بحوزته كمية ضخمة من ما بدا أنها مكملات غذائية. وشملت المضبوطات 100 عبوة تحتوي على 6 آلاف كبسولة، بالإضافة إلى 70 كيسًا إضافيًا من المكملات الغذائية على شكل مسحوق.

وبعد فحص هذه المكملات، تأكد وجود مادة الهيروين المخدرة بداخلها.

تؤكد الهيئة أن إحباط محاولة التهريب هذه يجسد يقظة وكفاءة ضباط التفتيش الجمركي في المطارات، وفعالية استخدام الأجهزة الذكية الحديثة في الكشف عن المواد المخدرة، مما يساهم في تعزيز أمن المجتمع والتصدي لمحاولات التهريب.