16 شاباً و27 مركبة في قبضة شرطة الفجيرة

وأشارت القيادة العامة لشرطة الفجيرة إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزامها المستمر بحماية المجتمع، ودعت السكان إلى الالتزام بقوانين المرور والمحافظة على السلوك المسؤول، لضمان أن تظل الاحتفالات الوطنية آمنة وتعكس قيم الاتحاد، وتعزز في الوقت ذاته التزام دولة الإمارات بالأمن والاستقرار.