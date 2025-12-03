16 شاباً و27 مركبة في قبضة شرطة الفجيرة

اتخذت شرطة الفجيرة إجراءات صارمة، حيث ألقت القبض على عدد من الأشخاص بسبب القيادة المتهورة وانتهاكات السلامة في الإمارة خلال عطلة عيد الاتحاد.
وأحالت الشرطة 16 شاباً إلى النيابة العامة بتهمة السلوك الخطير والمتهور خلال اليوم الوطني لدولة الإمارات. وذكرت السلطات أن هؤلاء الأفراد لم يعرضوا حياتهم للخطر فحسب، بل هددوا أيضاً سلامة الآخرين.
وخلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، كثفت الجهات الأمنية جهود المراقبة والتأمين، بهدف ضمان سلامة السكان ومستخدمي الطرق خلال الاحتفالات الوطنية.
وأثناء إحالة الـ 16 شاباً إلى النيابة العامة، أوضحت الشرطة أن مخالفاتهم تضمنت الاستخدام غير الصحيح لعبوات الرش والرغوة ومدافع المياه. وتم احتجاز هؤلاء الأفراد وبدء الإجراءات القانونية بحقهم لتطبيق القانون وردع أي سلوك يهدد السلامة العامة والنظام العام.
كما حجزت السلطات 27 مركبة بسبب مخالفة القوانين المرورية. وسجلت الإمارة 270 حادثاً مرورياً خلال نفس الفترة، صنف 269 منها على أنها بسيطة، بينما أسفر حادث واحد عن إصابات.
كما حجزت شرطة دبي 49 مركبة، و25 دراجة نارية، وحررت 3,153 مخالفة مرورية خلال احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ54. وأوضحت شرطة دبي أن بعض السائقين يستغلون العطلات الوطنية أو الفعاليات العامة للقيام بقيادة متهورة وغير مسؤولة، مما يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين للخطر.
وأشارت القيادة العامة لشرطة الفجيرة إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزامها المستمر بحماية المجتمع، ودعت السكان إلى الالتزام بقوانين المرور والمحافظة على السلوك المسؤول، لضمان أن تظل الاحتفالات الوطنية آمنة وتعكس قيم الاتحاد، وتعزز في الوقت ذاته التزام دولة الإمارات بالأمن والاستقرار.