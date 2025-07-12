الإمارات

إجلاء جوي لمصابين إماراتيين من حادث عمان إلى الفجيرة

دعت وزارة الخارجية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء السفر براً والالتزام بقوانين المرور والتقيد بالسرعات المحددة
الصورة: شرطة عُمان/X

الصورة: شرطة عُمان/X

تاريخ النشر

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن نقل مواطنين إماراتيين أصيبوا في حادث سير مميت في سلطنة عمان، جوا إلى الإمارات بنجاح.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه بعد تلقي المصابين الرعاية الطبية الأولية في السلطنة تم نقلهم بنجاح إلى مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة لاستكمال علاجهم.

وقالت شرطة سلطنة عمان، الجمعة، إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في حادث مروري مروع على طريق السلطان سعيد بن تيمور بمحافظة ظفار.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وأشارت التقارير الأولية إلى وفاة عُمانيين اثنين وثلاثة إماراتيين، وإصابة أحد عشر آخرين، بينهم عُمانيان وتسعة إماراتيين، خمسة منهم أطفال.

وقع الحادث، بين ثلاث مركبات، عند الساعة السابعة صباحًا.

وكانت مهمة الإسعاف الجوي ثمرة تعاون بين وزارة الخارجية، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، وقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في مسقط.

ودعت وزارة الخارجية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السفر على الطرق، والالتزام بقوانين المرور والتقيد بالسرعات المحددة حفاظاً على سلامتهم.

وقدمت السلطات الإماراتية تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنت الشفاء العاجل لجميع المصابين.

الإمارات العربية المتحدة: هل تسافر إلى عُمان بالسيارة؟ الطرق، الوثائق، كل ما تحتاج لمعرفته. هل تخطط لرحلة برية إلى صلالة؟ مسافرون من الإمارات العربية المتحدة يشاركون نصائح السلامة بعد حادث ظفار. ستة من عائلة إماراتية لقوا حتفهم في حادث سير بعُمان.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com