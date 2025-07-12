إجلاء جوي لمصابين إماراتيين من حادث عمان إلى الفجيرة

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن نقل مواطنين إماراتيين أصيبوا في حادث سير مميت في سلطنة عمان، جوا إلى الإمارات بنجاح.
وأضافت الوزارة في بيان لها أنه بعد تلقي المصابين الرعاية الطبية الأولية في السلطنة تم نقلهم بنجاح إلى مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة لاستكمال علاجهم.
وقالت شرطة سلطنة عمان، الجمعة، إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في حادث مروري مروع على طريق السلطان سعيد بن تيمور بمحافظة ظفار.
وأشارت التقارير الأولية إلى وفاة عُمانيين اثنين وثلاثة إماراتيين، وإصابة أحد عشر آخرين، بينهم عُمانيان وتسعة إماراتيين، خمسة منهم أطفال.
وقع الحادث، بين ثلاث مركبات، عند الساعة السابعة صباحًا.
وكانت مهمة الإسعاف الجوي ثمرة تعاون بين وزارة الخارجية، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، وقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في مسقط.
ودعت وزارة الخارجية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السفر على الطرق، والالتزام بقوانين المرور والتقيد بالسرعات المحددة حفاظاً على سلامتهم.
وقدمت السلطات الإماراتية تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنت الشفاء العاجل لجميع المصابين.