إجلاء جوي لمصابين إماراتيين من حادث عمان إلى الفجيرة

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن نقل مواطنين إماراتيين أصيبوا في حادث سير مميت في سلطنة عمان، جوا إلى الإمارات بنجاح.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه بعد تلقي المصابين الرعاية الطبية الأولية في السلطنة تم نقلهم بنجاح إلى مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة لاستكمال علاجهم.

وقالت شرطة سلطنة عمان، الجمعة، إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في حادث مروري مروع على طريق السلطان سعيد بن تيمور بمحافظة ظفار.