إجراءات ميسرة لاستخراج بديل رخصة مفقودة أوتالفة
حتى الماضي القريب، كان التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة في دبي أمراً مرهقاً ويستغرق وقتاً طويلاً. بدءاً من تجهيز جميع المتطلبات وحتى تخطي العقبات لاجتياز جميع الاختبارات النظرية والعملية - لم يكن أبداً الحصول على رخصة القيادة أمراً سهلاً للجميع.
لذلك، اتخذت حكومة دبي الآن خطوات متعددة لتسهيل عملية الحصول على الرخصة. يمكن لأولئك الذين يرغبون في تعلم القيادة والحصول على الرخصة بـ 8 طرق مختلفة. في بعض الحالات، يمكن تخطي خطوة حضور الحصص الدراسية وإجراء الاختبار مباشرة.
لم يقتصر الأمر على تسهيل عملية الحصول على رخصة القيادة، بل أصبح استبدال الرخصة المفقودة أو التالفة أمراً بسيطاً أيضاً.
إليك دليلك حول كيفية التقدم بطلب للحصول على بديل:
استحقاق الخدمة
إذا كنت مقيماً في دبي وفقدت رخصة قيادتك أو كانت قد تعرضت للتلف، فقد تكون مستحقاً للتقدم بطلب للحصول على هذه الخدمة.
المتطلبات
كل ما عليك فعله هو تقديم بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك لتقديم طلب الحصول على بدل ضائع أو تالف لرخصة القيادة الخاصة بك.
رسوم الخدمة
إذا كان عمرك أقل من 21 عاماً، فما عليك سوى دفع 100 درهم. وفي الوقت نفسه، إذا كان عمرك 21 عاماً أو أكثر، فستدفع 300 درهم. بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج جميع المتقدمين بغض النظر عن أعمارهم إلى تجهيز مبلغ 20 درهماً إماراتياً أو أكثر لدفع رسوم المعرفة والابتكار.
الصلاحية
ستكون رخصة القيادة البديلة صالحة حتى فترة الصلاحية المتبقية برخصة القيادة التالفة أو المفقودة الخاصة بك.
كيفية التقدم بالطلب
يمكنك تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات عن طريق إدخال بطاقة الهوية الإماراتية أو بيانات رخصة القيادة أو رقم الملف المروري.
في الصفحة الرئيسية، انقر على "طلب إصدار بدل فاقد أو تالف رخصة القيادة".
أكمل ملء علامة التبويب "التحقق من الهوية". يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد ملء بطاقة الهوية الإماراتية، أو رخصة القيادة، أو لوحة الأرقام، أو رقم الملف المروري.
سيقوم النظام بعد ذلك بالتحقق من هويتك عن طريق إرسال كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) إلى رقم هاتفك المسجل.
انقر فوق 'التالي'.
قم بدفع جميع الرسوم والغرامات المطلوبة باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان الخاصة بك.
وبالمثل، يمكنك التقدم بطلب للحصول على بديل من خلال تطبيق هيئة الطرق والمواصلات.
قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب هيئة الطرق والمواصلات الخاص بك أو قم بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية الخاصة بك.
اضغط على علامة التبويب "تجديد رخصة القيادة".
اختر "ترخيص السائق"
اضغط على "استبدال رخصة القيادة".
أدخل رقم الرخصة وتاريخ الإصدار الخاص بك
أدخل رقم رمز المرور الخاص بك.
أدخل تاريخ ميلادك
اذكر ما إذا كان الترخيص الخاص بك قد فُقِد أو تعرض للتلف.
قم بدفع جميع الرسوم والغرامات المطلوبة باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان الخاصة بك.
يمكنك أيضاً التقدم بطلب للحصول على بديل من خلال النقر على "تحدث مع محبوب" على موقع هيئة الطرق والمواصلات.
انقر على أيقونة تحدث مع محبوب في أسفل الصفحة (بجانب أيقونة "اتصل بنا" مباشرة)
قم بملء المعلومات مثل اسمك ورقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني.
اكتب "فقدت رخصة قيادتي" أو اكتب "رخصتي تالفة" في مربع الدردشة.
انقر على "تقديم".
قم بتقديم المعلومات التالية: رقم الملف المروري، تاريخ إصدار الرخصة، وسنة ميلادك.
سوف يسألك الروبوت "ما هو سبب الاستبدال؟"
انقر إما على "مفقود" أو "تالف".
انقر على "اختيار".
قم بدفع جميع الرسوم والغرامات المطلوبة باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان الخاصة بك.
إذا لم ترغب في زيارة الموقع الإلكتروني أو تنزيل التطبيق، يمكنك أيضاً التقدم بطلب الاستبدال من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.
أدخل رقم رخصة القيادة الخاصة بك وجهة الإصدار وسنة الميلاد وسبب إعادة طباعة الرخصة (مفقودة أو تالفة).
سيتم عرض تفاصيل رخصة القيادة لك للتحقق وإتمام المعاملة.
قم بدفع جميع الرسوم والغرامات المطلوبة باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان الخاصة بك.
رخصة القيادة الجديدة
بمجرد الموافقة على طلبك، ستستلم رخصة قيادة مؤقتة عبر البريد الإلكتروني أثناء انتظار رخصتك الجديدة. يمكنك المطالبة برخصة قيادتك الجديدة لدى أجهزة الخدمة الذاتية أو مراكز سعادة المتعاملين في ديرة أو البرشاء.
إذا كان لديك جهاز آبل (Apple)، فيمكنك الحصول على الترخيص الإلكتروني الخاص بك من خلال محفظة آبل عبر تطبيق RTA Dubai.
وفي الوقت نفسه، يمكنك أيضاً اختيار تسليم الرخصة الجديدة إليك عبر خدمة التوصيل. ما عليك سوى دفع ما يلي:
20 درهماً رسوم التوصيل المعتادة.
إذا كنت ترغب في استلام رخصتك خلال اليوم ما عليك سوى دفع مبلغ 35 درهماً إماراتياً.
إذا كنت في عجلة من أمرك وترغب في الحصول على رخصتك في أقرب وقت ممكن، فيمكنك دفع 50 درهماً واستلام الرخصة في غضون ساعتين.
إذا كنت تقيم خارج دولة الإمارات وقت تقديم الطلب وترغب في الحصول على الرخصة الخاصة بك، فما عليك سوى دفع 50 درهماً إماراتياً مقابل رسوم التوصيل الدولي.