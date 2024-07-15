إجراءات ميسرة لاستخراج بديل رخصة مفقودة أوتالفة

إذا كان عمرك أقل من 21 عاماً، فما عليك سوى دفع 100 درهم. وفي الوقت نفسه، إذا كان عمرك 21 عاماً أو أكثر، فستدفع 300 درهم. بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج جميع المتقدمين بغض النظر عن أعمارهم إلى تجهيز مبلغ 20 درهماً إماراتياً أو أكثر لدفع رسوم المعرفة والابتكار.