إجراءات ضرورية حال تعطل مثبت السرعة في السيارة

الآن أصبحت كل السيارات تقريباً مجهزة بنظام تثبيت السرعة، والذي يقوم بتثبيت دواسة الوقود على سرعة واحدة ويمكن للسائق أن يرفع قدمه عن الدواسة ويسترخي. ولكن كانت هناك حالات في الماضي عندما تعطل النظام الكهربائي وسارعت السلطات في التدخل لإنقاذ السائقين.

وفي توجيهاتها حثت شرطة دبي السائقين على ارتداء حزام الأمان دائماً لضمان سلامتهم. وفي حالة تعطل النظام الكهربائي، يجب على السائق تشغيل مصابيح الخطر والاتصال فوراً برقم الطوارئ 999، وشرح الموقف الخطير.

حثت شرطة دبي السائقين الذين يواجهون هذا الخلل على اتباع الخطوات التالية: