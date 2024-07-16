إجراءات ضرورية حال تعطل مثبت السرعة في السيارة
تنصح شرطة دبي السائقين بالتزام الهدوء وعدم الذعر في حال تعطل مثبت السرعة في مركباتهم، جاء ذلك عقب أن أنقذت الشرطة سائقاً بعد عدم استجابة مركبته أثناء سيره على طريق الشيخ زايد باتجاه أبوظبي.
الآن أصبحت كل السيارات تقريباً مجهزة بنظام تثبيت السرعة، والذي يقوم بتثبيت دواسة الوقود على سرعة واحدة ويمكن للسائق أن يرفع قدمه عن الدواسة ويسترخي. ولكن كانت هناك حالات في الماضي عندما تعطل النظام الكهربائي وسارعت السلطات في التدخل لإنقاذ السائقين.
وفي توجيهاتها حثت شرطة دبي السائقين على ارتداء حزام الأمان دائماً لضمان سلامتهم. وفي حالة تعطل النظام الكهربائي، يجب على السائق تشغيل مصابيح الخطر والاتصال فوراً برقم الطوارئ 999، وشرح الموقف الخطير.
حثت شرطة دبي السائقين الذين يواجهون هذا الخلل على اتباع الخطوات التالية:
1. ضع ناقل الحركة على الوضع N (محايد)، وأطفئ المحرك وأعد تشغيله على الفور.
2. بالنسبة للموديلات الأكثر حداثة، يجب على سائقي السيارات الضغط على زر التشغيل وإيقافه لفترة طويلة حتى ينطفئ المحرك.
3. إذا لم ينجح ذلك، يجب على سائقي السيارات وضع ناقل الحركة على الوضع N (المحايد) والضغط على الفرامل بقوة وثبات حتى تتوقف السيارة في النهاية.
4. إذا لم تنجح الطريقة السابقة أيضاً، فيجب على السائق سحب فرامل اليد ببطء مع الإمساك بعجلة القيادة بقوة.
5. في حالة فشل جميع الطرق، يجب على سائقي السيارات تغيير وضع ناقل الحركة بين N (المحايد) و D (القيادة) بشكل متكرر.
6. في حالة نجاح أي من الطرق السابقة قبل وصول سيارة الدورية، قالت الشرطة أنه يجب على سائق السيارة إيقاف السيارة خارج الطريق والتأكد من سلامته وانتظار وصول الوحدات المع
نظام التحكم في السرعة
يعد نظام تثبيت السرعة من الميزات الموجودة في السيارات والتي تكون مفيدة عند القيادة بسرعة ثابتة. وهو عبارة عن نظام كهربائي يسمح لك بضبط سيارتك على سرعة معينة، مما يسمح لك برفع قدمك عن دواسة الوقود. وبالتالي، يمكن أن يخفف من إجهاد القدمين والتوتر أثناء القيادة لمسافات طويلة.
من الفوائد العظيمة الأخرى لاستخدام مثبت السرعة أنك ستتمتع بميزة الترشيد في استهلاك الوقود بشكل أكبر. ستستهلك سيارتك وقوداً أقل بكثير إذا كنت تسير بسرعة ثابتة بدلاً من التسارع في كل قسم من الطريق المفتوح. عندما تتسارع بشكل حاد، فإن هذا يجعل محركك يستهلك المزيد من الطاقة، وقد تستهلك وقوداً أكثر بنسبة 60% من الشخص الذي يستخدم مثبت السرعة.
وفقاً لشركة كيا، فإن أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تثبيت السرعة اليوم هو نظام تثبيت السرعة التكيفي. وكما هو الحال مع نظام تثبيت السرعة التقليدي، يسمح لك نظام تثبيت السرعة التكيفي بتحديد السرعة المطلوبة. ولكن الاختلاف هو أن نظام تثبيت السرعة التكيفي يحافظ على مسافة آمنة بين السيارة التي أمامك وسيارتك بسرعة ثابتة باستخدام أجهزة الاستشعار المثبتة في الأمام.
على سبيل المثال، إذا بدأت السيارة التي أمامك في التباطؤ، فسيستخدم نظام تثبيت السرعة التكيفي فرامل المحرك لإبطاء سرعة سيارتك تلقائياً والحفاظ على المسافة المحددة.