إجراءات بحق حساب على التواصل الاجتماعي يروج لمعلومات صحية مضللة

باشر مجلس الإمارات للإعلام إجراءات قانونية ضد حساب إعلاني على مواقع التواصل الاجتماعي روّج لمنتج يحمل ادعاءات طبية وعلاجية غير مؤكدة. وأوضح المجلس أن الإعلان يفتقر إلى أي سند علمي أو موافقة من الجهات الصحية المختصة، ويتضمن محتوى مضللًا يخالف المعايير الإعلامية المعتمدة.
تأتي هذه الخطوة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام، التي تُنظّم محتوى الإعلانات عبر جميع منصات الإعلام. وقد أكّد المجلس اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة بما يتوافق مع القانون.
وأكد مجلس الإعلام مراقبته المستمرة للإعلانات الرقمية وحث جميع المعلنين والمؤثرين - سواء الأفراد أو الشركات - على الالتزام الكامل باللوائح.