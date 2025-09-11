إجراءات بحق حساب على التواصل الاجتماعي يروج لمعلومات صحية مضللة

باشر مجلس الإمارات للإعلام إجراءات قانونية ضد حساب إعلاني على مواقع التواصل الاجتماعي روّج لمنتج يحمل ادعاءات طبية وعلاجية غير مؤكدة. وأوضح المجلس أن الإعلان يفتقر إلى أي سند علمي أو موافقة من الجهات الصحية المختصة، ويتضمن محتوى مضللًا يخالف المعايير الإعلامية المعتمدة.