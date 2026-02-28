إجراءات احترازية شاملة.. الإمارات تضمن سلامة الجميع

حثت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات الجمهور على الابتعاد فوراً عن الأماكن التي يسقط فيها الحطام أو الأجسام المشبوهة، وعدم الاقتراب منها أو تصويرها، للسماح للسلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة.

صدر التحذير في ضوء التطورات الإقليمية وسط الهجوم الإسرائيلي على إيران.

كما أكدت الهيئة أن الوضع الحالي تحت السيطرة، وأن السلطات المعنية تراقب التطورات باستمرار على مدار الساعة.

صرحت الهيئة: "نطمئن الجميع بأن الوضع تحت السيطرة حالياً. السلطات المختصة تراقب الوضع عن كثب وباستمرار في جميع الأوقات وعلى مدار الساعة، وقد اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الجميع."