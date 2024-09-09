إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أن يوم الأحد 15 سبتمبر (12 ربيع الأول 1446 هـ) سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وبموجب القانون، يحق للموظفين الذين يعملون أيام الأحد الحصول على يوم إجازة تعويضية بدلاً من العطلة. وبموجب القانون، يجوز لصاحب العمل استدعاء الموظف للعمل في عطلة رسمية. ومع ذلك، يجب على صاحب العمل منح الموظف إجازة تعويضية عن العمل في عطلة رسمية أو راتب يوم كامل بالإضافة إلى 50 في المائة من الراتب الأساسي لتشغيل الموظف في عطلة رسمية.
ثانياً: إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية، وجب تعويض العامل بيوم راحة بديل عن كل يوم عمل أو دفع راتبه عن أيام العمل العادية مضافاً إليه مكافأة لا تقل عن 50% من راتبه الأساسي عن ذلك اليوم.
كما أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً أعلنت فيه عطلة القطاع العام بهذه المناسبة.
في أغلب الدول الإسلامية، بما في ذلك دول الخليج، يتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول 1444، وهو الشهر الثالث من التقويم الإسلامي.
بعد هذه العطلة، سيحصل المقيمون في الإمارات العربية المتحدة على عطلة طويلة في ديسمبر بمناسبة اليوم الوطني. ويصادف يومي 2 و3 ديسمبر يومي الاثنين والثلاثاء على التوالي. وعند الجمع بين عطلة نهاية الأسبوع من السبت إلى الأحد، تصبح العطلة أربعة أيام.