إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف

وبموجب القانون، يحق للموظفين الذين يعملون أيام الأحد الحصول على يوم إجازة تعويضية بدلاً من العطلة. وبموجب القانون، يجوز لصاحب العمل استدعاء الموظف للعمل في عطلة رسمية. ومع ذلك، يجب على صاحب العمل منح الموظف إجازة تعويضية عن العمل في عطلة رسمية أو راتب يوم كامل بالإضافة إلى 50 في المائة من الراتب الأساسي لتشغيل الموظف في عطلة رسمية.