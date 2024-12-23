إجازة رأس السنة..فرصة المغتربين في الإمارات للاجتماع مع العائلة
مع اقتراب موسم الأعياد، يستثمر العديد من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة إجازاتهم السنوية، إلى جانب عطلة رأس السنة الجديدة، للاستمتاع بإجازة ممتدة من العمل والاحتفالات بعيد الميلاد والتواصل مع العائلة.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الأول من يناير 2025 عطلة رسمية لموظفي القطاع الخاص، ما يسمح للعديد منهم بربط إجازاتهم السنوية بهذا التاريخ للاحتفالات الممتدة.
"جون أندرو"، محاسب أول عاش في الإمارات العربية المتحدة لمدة سبع سنوات، سيسافر إلى وطنه أستراليا في 23 ديسمبر، وسيعود في 3 يناير. وأوضح: "أحرص دائماً على توفير إجازتي السنوية لهذا الوقت من العام. من المهم بالنسبة لي قضاء العطلات مع عائلتي. عيد الميلاد هو تقليد أعتز به، وكوني بعيد عن وطني يجعل لم شملنا مع أحبائنا له مكانة خاصة".
إن استراتيجية جون في التخطيط لإجازته قبل وقت طويل تسمح له بالاستفادة القصوى من وقته مع أسرته. وقد أكد على أهمية الموازنة بين التزامات العمل وحياته الشخصية. وأضاف: "أحاول إدارة إجازتي حتى أتمكن من الاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع الطويلة والعطلات الرسمية، خاصة خلال موسم الأعياد".
"ديفيد لي"، وهو مغترب أمريكي، يآخذ إجازة لمدة أربعة أيام بدءً من 24 ديسمبر. ويعتقد أن يوماً واحداً لا يكفي للاحتفال بعيد الميلاد. وقال: "الإجازات هي أفضل وقت للتواجد مع العائلة. أريد الاستفادة منها قدر الإمكان وخلق ذكريات تدوم. إنها فرصة للتفكير في العام والاستمتاع بصحبة أحبائي".
أدرك "ديفيد"، الذي يعمل في صناعة التكنولوجيا، أن العديد من زملائه يواجهون تحديات مماثلة في الموازنة بين العمل والالتزامات العائلية خلال موسم العطلات. وقال: "إنه وقت مزدحم للجميع، لكنني أعتقد أنه من الضروري إعطاء الأولوية للتجمعات العائلية والاحتفالات". "إن أخذ بضعة أيام إضافية من الإجازة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في كيفية استمتاعك بالعطلات".
كما اختارت "ماريا جونزاليس"، وهي مغتربة من إسبانيا، أخذ إجازة طويلة. فهي ستأخذ أسبوعين من الإجازة للاستمتاع بالأعياد واحتفالات رأس السنة الجديدة. وقالت: "أريد أن أستمتع بهذا الوقت دون القلق بشأن العمل. فالعطلات هي فرصة للاسترخاء والاحتفال واستعادة النشاط استعداداً للعام المقبل".
يعكس نهج "ماريا" اتجاهاً متزايداً بين المغتربين الذين يعيدون التفكير في التوازن بين العمل والحياة خلال موسم العطلات. وأشارت إلى أن "الإمارات العربية المتحدة هي مركز للعديد من الثقافات، والروح الاحتفالية". "وبينما قد نكون بعيدين عن الوطن، ما زلنا نجد طرقاً للاحتفال بعاداتنا ومشاركة هذه الفرحة مع الأصدقاء والعائلة هنا".