إجازة رأس السنة..فرصة المغتربين في الإمارات للاجتماع مع العائلة

"جون أندرو"، محاسب أول عاش في الإمارات العربية المتحدة لمدة سبع سنوات، سيسافر إلى وطنه أستراليا في 23 ديسمبر، وسيعود في 3 يناير. وأوضح: "أحرص دائماً على توفير إجازتي السنوية لهذا الوقت من العام. من المهم بالنسبة لي قضاء العطلات مع عائلتي. عيد الميلاد هو تقليد أعتز به، وكوني بعيد عن وطني يجعل لم شملنا مع أحبائنا له مكانة خاصة".