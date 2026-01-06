إجازة الإسراء والمعراج: الكويت وعُمان تعطلان والإمارات تواصل العمل

تُصادف ليلة الإسراء والمعراج، وهي ليلة مقدسة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب 1447هـ.

ويتم الاحتفاء بهذه الأمسية لكونها الليلة التي رحل فيها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من المسجد الحرام في مكة إلى وجهته المسجد الأقصى في القدس.

هذا العام، يصادف هذا اليوم تاريخ 16 يناير في التقويم الميلادي، بما يوافق التقويم الهجري.1 أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلن يكون هذا اليوم عطلة رسمية؛ ففي عام 2019، أعلنت السلطات أن ذكرى الإسراء والمعراج لن تكون عطلة رسمية، وبدلاً من ذلك جعلت فترات العطلات الخاصة بعيد الفطر وعيد الأضحى أطول.

وأعلنت دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي عن عطلات رسمية. إليكم القائمة الكاملة:

الكويت

أعلنت الكويت عن عطلة رسمية للعاملين في الجهات الحكومية. وقالت السلطات المحلية إن يوم الأحد الموافق 18 يناير سيكون يوم إجازة.

عُمان

أعلنت سلطنة عمان أن يوم الأحد الموافق 18 يناير سيكون عطلة رسمية.