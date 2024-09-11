الإجازة لمدة 90 يوماً: تعزز تعافي الأمهات الجدد

تؤكد الدكتورة سمية زاهر، استشارية أمراض النساء والتوليد في مستشفى دانة الإمارات، على أهمية التعرف على التغيرات العاطفية بعد الولادة. تقول: 'تؤثر كآبة ما بعد الولادة على ما بين 50% إلى 75% من الأمهات نتيجة التغيرات الهرمونية السريعة. ورغم أن هذه الحالة قد تكون طبيعية إلى حد ما، فإن الوعي بها ضروري. إذا استمرت مشاعر الحزن لأكثر من أسبوعين، فقد يكون من الضروري طلب المساعدة المهنية.'"