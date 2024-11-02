إجازة الأمومة في الإمارات: هل يجب تمديدها لتصبح عاماً براتب كامل؟

بالطبع، قد لا يكون هذا الأمر سهلاً بالنسبة للشركات الناشئة، أو المنظمات التي تعاني من صعوبات مالية، أو الشركات الصغيرة. ومع ذلك، ينبغي للمنظمات، حيثما أمكن، أن تفكر في كيفية تنفيذ السياسات التي تسمح للنساء بالحفاظ على التزامهن بمسيرتهن المهنية وتحقيق التوازن بين الحياة المنزلية. وتُظهِر لنا الأبحاث أن فوائد الشمول في العمل ليست مجرد أمر لطيف، بل تؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وتحسين الأداء.