إجازة أمومة أطول وساعات عمل أقل لتعزيز الخصوبة في الإمارات
أثار مواطنون ومقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المخاوف بشأن ساعات العمل الطويلة، ومدة إجازة الأمومة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، والنفقات الطبية، وغيرها من القضايا التي تؤثر على الأسرة، خلال جلسة افتراضية للمجلس الوطني الاتحادي، الخميس.
ونظمت الجلسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، وشهدت مشاركة نحو 100 شخصية من الأطباء والباحثين والمتخصصين وأولياء الأمور والجمهور.
وتحدثت الأمهات بشكل خاص عن التحديات التي تواجههن بسبب ساعات العمل الطويلة التي لا تترك لهن وقتا كافيا لقضائه مع أطفالهن، إلى جانب تأثير إجازة الأمومة التي تؤثر عليهن نفسيا وجسديا، فضلا عن رغبتهن في الحمل.
كما تم التطرق إلى قضية النفقات والتحديات المالية التي تواجه الأسرة اليوم، "فضلاً عن عدم وجود الدعم الكافي لبناء أسرة مستقرة".
وسلط بعض المتخصصين الضوء على مشكلة وسائل التواصل الاجتماعي وطريقة تناول وسائل الإعلام للزواج، والتي تثني الكثيرين عن فكرة الحفاظ على الزواج وبالتالي إنجاب الأطفال.
وأثار أحد الأطباء قضية تعرض المرأة لمشاكل في الغدة الدرقية ومشاكل أخرى قبل الزواج قد تعيق قدرتها على الحمل مباشرة بعد الزواج، ما يدفعها للخضوع لعلاجات وتدخلات طبية أخرى.
وحضر الجلسة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لتسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي الذي يحظى باهتمام القيادة والمسؤولين، وإتاحة الفرصة لهم لسماع وجهات النظر والآراء والتحديات التي يواجهها المواطنون تجاه هذا الموضوع.
وفي كلمتها أمام الحضور، قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي نعمة الشرهان في بداية المشاورة الإلكترونية: "دورنا في المجلس الوطني الاتحادي هو نقل وجهات نظركم إلى الحكومة ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة".
وأشارت إلى أن الهدف من الجلسة كان مزدوجا، الأول هو تسليط الضوء على العوامل المؤثرة على الخصوبة - سواء كانت صحية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية. والثاني هو اقتراح حلول لتعزيز معدل الخصوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مبادرات دعم الأسر
وفي الآونة الأخيرة، طرحت دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من المبادرات لدعم الأسرة، بما في ذلك إنشاء وزارة شؤون الأسرة، وإجازة الأمومة الممتدة في أبوظبي، وبرنامج خاص في دبي.
وتعد المخاوف بشأن التوازن بين العمل والحياة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتحديات تربية الأبناء من بين المخاوف الملحة التي تواجه العديد من الأمهات، اللواتي أشارن إلى أن "هذه المخاوف تمنعهن من تكوين أسر أكبر".
وفي تقرير لصحيفة الخليج تايمز وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت فاطمة الزرعوني المقيمة في دبي إن ساعات العمل الطويلة تثبط عزيمة العديد من النساء عن إنجاب المزيد من الأطفال. وأشارت إلى أنه في حين يمكن لموظفي القطاع العام الحصول على ما يصل إلى 90 يومًا إجازة لأمومة، فإن معظم العاملين في القطاع الخاص يحصلون على 60 يومًا فقط.
ودعت شركات القطاع الخاص إلى تقليص ساعات عمل الأمهات، والسماح بالعمل عن بعد، وزيادة إجازة الأمومة، مشيرة إلى أن "ليس كل أم تستطيع الاعتماد على مساعدة العاملات المنزليات".