إجازة أمومة أطول وساعات عمل أقل لتعزيز الخصوبة في الإمارات

وفي تقرير لصحيفة الخليج تايمز وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت فاطمة الزرعوني المقيمة في دبي إن ساعات العمل الطويلة تثبط عزيمة العديد من النساء عن إنجاب المزيد من الأطفال. وأشارت إلى أنه في حين يمكن لموظفي القطاع العام الحصول على ما يصل إلى 90 يومًا إجازة لأمومة، فإن معظم العاملين في القطاع الخاص يحصلون على 60 يومًا فقط.