إبداع يتجسد في "أسبوع دبي للتصميم 2025": حِرفية عريقة وسرد معماري معاصر

لإنتاج التطريز الفريد الذي يزين الخيمة، قام الثنائي بالبحث في جزيرة النبي صالح في البحرين، وهي جزيرة غنية بالقصص والروايات الشفوية غير الموثقة، وأضافت الخياط: "هذه القطعة توثّق هذا التاريخ، وتوثّق القصص التي تدور حولها، مثل الأسطورة التي تقول إنه إذا أخذت من موارد الجزيرة بالقارب ففي طريق عودتك سوق يغرق قاربك وهذا ما يظهر في نسيج الخيمة."