إبداع الأبطال الخارقين في "الشارقة للكتاب 2024"

في ورشة عمل "القصص المصورة ثلاثية الأبعاد"، سيتمكن المشاركون من تصميم شخصيات قصص مصورة فريدة باستخدام الطين أو تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، مع اكتشاف تقنيات الانتقال من الفن ثنائي الأبعاد إلى الفن ثلاثي الأبعاد. بالإضافة إلى ذلك، تقدم ورشة عمل "التمثيل الصوتي للقصص المصورة" فرصة مثيرة للمشاركين لاستكشاف الأداء الصوتي، وإضافة بُعد ديناميكي لشخصيات القصص المصورة المفضلة لديهم.