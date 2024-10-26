إبداع الأبطال الخارقين في "الشارقة للكتاب 2024"
عشاق القصص المصورة والفنانين الطموحين، استعدوا للتوجه إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب من 6 إلى 17 نوفمبر 2024، في مركز إكسبو الشارقة. يمكنكم المشاركة في 87 نشاطًا وورشة عمل متعلقة بالقصص المصورة يقودها رسامو وفنانون موهوبون من جميع أنحاء العالم.
تحت شعار "يبدأ الأمر بكتاب"، ستتضمن الفعالية مجموعة واسعة من المواضيع المتنوعة التي تشمل 14 موضوعًا. وسيتيح هذا للمشاركين استكشاف تقنيات مختلفة في إنشاء القصص المصورة، والحرف اليدوية، والتمثيل الصوتي، وتطوير الشخصيات، والتصميم ثلاثي الأبعاد، والمزيد.
سيحظى الزوار بفرصة فريدة للتعلم من خبراء الصناعة واستكشاف أساليب مبتكرة تضفي الحياة على رؤاهم الإبداعية. وسواء كان الأمر يتعلق بصياغة سرديات مقنعة أو إتقان تعقيدات تصميم الشخصيات، فإن هذه الورش تعد بإلهام وتمكين الجيل القادم من فناني القصص المصورة ورواة القصص.
لوحات كوميدية عملاقة
يمكن للمشاركين الانغماس في ورش عمل مثل "القصص المصورة العملاقة"، حيث سيبتكرون لوحات قصص مصورة بالحجم الطبيعي يمكن عرضها على الجدران أو استخدامها كدعائم مسرحية. وستغطي ورشة "إنشاء غلاف كتاب قصص مصورة" كيفية تصميم غلاف كتاب قصص مصورة جذاب، مع تقديم رؤى حول عناصر أساسية مثل التكوين وتصميم الشخصية ووضع العنوان بشكل فعال.
في ورشة عمل "القصص المصورة ثلاثية الأبعاد"، سيتمكن المشاركون من تصميم شخصيات قصص مصورة فريدة باستخدام الطين أو تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، مع اكتشاف تقنيات الانتقال من الفن ثنائي الأبعاد إلى الفن ثلاثي الأبعاد. بالإضافة إلى ذلك، تقدم ورشة عمل "التمثيل الصوتي للقصص المصورة" فرصة مثيرة للمشاركين لاستكشاف الأداء الصوتي، وإضافة بُعد ديناميكي لشخصيات القصص المصورة المفضلة لديهم.
إنشاء محادثات
تركز ورشة عمل "كتابة الحوار والتعليقات التوضيحية" على صياغة حوار طبيعي وتعزيز السرد من خلال التعليقات التوضيحية الفعّالة، مما يسمح للمشاركين بكتابة محادثات سريعة وموجهة للشخصيات. في ورشة عمل "الكتابة للقصص المصورة الخاصة بنوع معين"، سيستكشف المشاركون الأعراف عبر أنواع مختلفة - مثل الأبطال الخارقين والرعب والرومانسية والخيال العلمي - ويتعلمون كيفية الاستفادة من هذه الأعراف وتقويضها في أعمالهم الخاصة.
تُعلِّم ورشة عمل "استكشاف الموضوعات من خلال القصص المصورة" كيفية دمج الموضوعات ذات المغزى في القصص باستخدام الرمزية والزخارف المتكررة والبنية السردية لتحقيق صدى أعمق. وبالنسبة لأولئك المهتمين بديناميكيات الشخصية، تسلط ورشة عمل "الأبطال والأشرار" الضوء على تعقيد صياغة الشخصيات متعددة الأبعاد، مؤكدة أن الأشرار يرون أنفسهم أبطالًا في سردهم الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، تجمع "ورشة عمل القصص المصورة للأبطال الخارقين" بين رواية القصص وتصميم الشخصيات، مما يمنح المشاركين فرصة لإنشاء أبطالهم الخارقين وتطوير قصص مثيرة تجذب الجماهير.
ورش عمل لجميع الأعمار
ويستهدف المعرض عشاق القصص المصورة من جميع الأعمار، حيث يقدم مجموعة من الأنشطة الجذابة المصممة خصيصًا للجمهور الأصغر سنًا. ويمكن للأطفال إطلاق العنان لإبداعاتهم في "ورشة عمل سلاسل المفاتيح الصغيرة" من خلال تصميم سلاسل مفاتيح من الطين البوليمري مستوحاة من شخصيات المانجا والأنمي المحبوبة، كما ستدعو ورشة عمل "مغناطيسات الثلاجة المصنوعة من الطين البوليمري" الفنانين الشباب إلى إنشاء مغناطيسات ثلاجة شخصية، مما يعزز مهاراتهم الفنية مع توفير تذكار ممتع يأخذونه إلى المنزل.
تُعرّف ورشة عمل "صنع الصابون على شكل ناروتو" الأطفال على عملية ممتعة لصنع الصابون المستوحى من الشخصيات باستخدام القوالب. وتشجع ورشة عمل "الأبطال الخارقون الفضيون" الأطفال على صنع شخصيات خارقة من رقائق الألومنيوم البسيطة، مما يعزز الإبداع العملي. وأخيرًا، توفر ورشة عمل "صمم شارات الحقيبة الخاصة بك" منفذًا إبداعيًا للمشاركين لتخصيص حقائبهم من خلال تصميم شارات فريدة تعكس أسلوبهم الفردي.