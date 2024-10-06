إبداع إماراتي: مجوهرات تعكس التراث وقيم السلام

حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ورغم شغفها بالفن طيلة حياتها، إلا أنها لم تبدأ في متابعته بجدية إلا منذ ست سنوات، وحولت إبداعاتها إلى ممارسة تجارية مجدية. وهي تطمح إلى التعاون مع المؤسسات الفنية وإقامة المعارض في الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي، على أمل إلهام فناني المستقبل.