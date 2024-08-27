إبداعات لطيفة سعيد تمثل الإمارات في معارض فنية عالمية
حققت الفنانة الإماراتية "لطيفة سعيد"، المقيمة في دبي، شهرة واسعة على الساحة الفنية العالمية بفضل أعمالها الفنية الغامرة التي تسلط الضوء على ثقافة الإمارات العربية المتحدة. وتُعرض أعمالها في أماكن مرموقة من "كوتشي" إلى "البندقية"، وتستحوذ على خيال عشاق الفن والنقاد على حد سواء.
تستلهم تركيبتها المميزة "شياطين الغبار" من الصحاري الشاسعة في الإمارات العربية المتحدة. وهي تدمج آلة دخان وهولوغرام وجهاز كهرومغناطيسي لإعادة خلق تجربة حسية تعكس الدوامات الطبيعية والأعاصير. وقد شهدت تركيباتها زوار يتعمقون في عالم غامر أنشأته بدعم من المواهب العلمية والهندسية.
وأضافت لطيفة لصحيفة "خليج تايمز" قبيل يوم المرأة الإماراتية: "سوف يغادر الزوار وهم مفتونون وعلى قدر من العلم وقد اكتسبوا المعرفة حول المناظر الطبيعية الخلابة في صحاري الشرق الأوسط".
وفي حديثها عن مسيرتها الفنية، أشارت لطيفة إلى أن التعبير الإبداعي جاء إليها بشكل طبيعي أثناء دراستها في مدرسة لطيفة للبنات في دبي. وقالت: "كانت المدرسة تعتمد منهجاً فنياً قوياً، وكانت تعتبر الفن مادة أساسية مهمة طوال الرحلة الأكاديمية للطالبة. وأعتقد أن هذا كان المحفز لمسيرتي الفنية".
عُرضت أعمالها الأخيرة كجزء من مبادرة "آفاق الفنانين الناشئين" التي أطلقتها أبوظبي للفنون تحت إشراف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. هذا العام، وعرضت أعمالها في معرض "دوربار هول" للفنون في كوتشي بولاية كيرالا الهندية وبينالي آرت 2024 في البندقية بإيطاليا. ومن المعروف أن كلا الحدثين يجذبان كبار الفنانين والمقتنين وأمناء المتاحف والنقاد.
"يعتبر بينالي البندقية من المعارض الفنية المشهورة على مستوى العالم، وقد ساهم معرض أبوظبي للفنون في وضع معرضنا على أهم منصة ثقافية دولية، وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على مسيرتنا الفنية."
وفي حديثها عن مشاركتها في معرض كوتشي، أشارت إلى أنه كان منصة للفنانين الناشئين والمخضرمين، وخاصة من دول الجنوب العالمي.
"تعتبر مدينة كوتشي موطناً لأحد أهم الفنون المعاصرة في آسيا."
وفي كوتشي، كان عملها بعنوان "ملاحظات من شاطئ آخر"، بدعم من مبادرة رزق للفنون، احتفالاً بالعلاقة بين الإمارات العربية المتحدة وكيرالا.
وقالت إن "هذه العلاقة تجلب أبعاداً جديدة للمشهد الثقافي في كلتا المنطقتين"، مشيرة إلى أن المشاركة في معرض كوتشي كانت "تجربة عميقة".
"لقد عزز هذا المشروع فكرة أن الفن يتجاوز الحدود واللغات، ويعمل كوسيلة عالمية تجمع الناس معاً. وأنا ممتنة للفرصة التي أتيحت لي لإحضار قطعة من الثقافة الإماراتية إلى شعب كيرالا والانخراط في حوار هادف مع المجتمع. لقد وجدت أعمالنا صدى في كيرالا".
وأكدت لطيفة أن هذا التعرض الدولي منحها منظوراً أوسع لعملها وتراه في سياق عالمي.
وأضافت: "إن هذا يعمق فهمي لأمتي وثقافتي. ويثري هذا التعرض إبداعنا ويزيد من مصداقيتنا ويشجعنا على استكشاف أفكار وابتكارات جديدة مع البقاء متجذرين في القيم والتقاليد التي تحدد هويتنا".