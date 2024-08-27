إبداعات لطيفة سعيد تمثل الإمارات في معارض فنية عالمية

وفي حديثها عن مسيرتها الفنية، أشارت لطيفة إلى أن التعبير الإبداعي جاء إليها بشكل طبيعي أثناء دراستها في مدرسة لطيفة للبنات في دبي. وقالت: "كانت المدرسة تعتمد منهجاً فنياً قوياً، وكانت تعتبر الفن مادة أساسية مهمة طوال الرحلة الأكاديمية للطالبة. وأعتقد أن هذا كان المحفز لمسيرتي الفنية".