إبداعات طلابية تعزز الإستدامة في مسابقة "سفاري دبي"

"في بعض الأحيان لم يكن لدينا ما يكفي، لذلك كان علينا أن نكون مبدعين حقًا." قالت طالبة أخرى، صوفيا روز فلوريس، "كان العمل معًا هو أفضل جزء. لقد شجعنا بعضنا البعض كل يوم!" لقد أكسبتهم جهودهم الجماعية المركز الثالث في المسابقة، مما يسلط الضوء على أهمية العمل الجماعي والمثابرة.