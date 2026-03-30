أيمن الباروت: ببصمة الشارقة.. الطفل العربي شريك في صنع القرار

تحدث سعادة أيمن الباروت عن مسيرة التأسيس قائلاً إن الرحلة من "مجرد فكرة" إلى مؤسسة تحتضن أطفال العرب من المحيط إلى الخليج لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت ثمرة جهود عربية مخلصة بإجماع الدول العربية عام 2010، وقد تُوجت هذه المسيرة بالمبادرة الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، باستضافة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل وافتتاحه في أبريل 2019، هذه الخطوة مثلت الركيزة الأولى لنقل التجربة الإماراتية الرائدة في تدريب وتأهيل الأطفال وخبرة مؤسساتها الوطنية من الشارقة إلى رحاب العالم العربي الكبير.

شغف العمل مع الطفولة ومسؤولية الثقة السامية

وعن دوافعه الشخصية، أوضح الباروت أن الفرصة عُرضت عليه كأحد الكفاءات الوطنية للمنافسة على هذه الوظيفة، ورغم التحديات الكبيرة للفوز بها، إلا أنه نال بفضل الله ثقة حاكم الشارقة، الذي أصدر قرار تعيينه، وقال: هذه الثقة وضعتني أمام مسؤولية جسيمة لتحقيق رؤية وأهداف سموه من وراء استضافة المقر الدائم بما يخدم دولة الإمارات والدول العربية الشقيقة، فالتنشئة المدرسية والأنشطة الطلابية كانت سبباً في إعادة شغفي بهذا المجال، لأنتقل من العمل التطوعي إلى العمل الاحترافي الذي يتطلب جهوداً مضاعفة، فالعمل مع أطفال العرب يمثل لدي مرحلة جديدة لتوظيف خبرة الشارقة الممتدة لأربعين عاماً وتطويعها علمياً لتناسب مختلف الخلفيات الثقافية والأكاديمية العربية.