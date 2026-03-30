أيمن الباروت: ببصمة الشارقة.. الطفل العربي شريك في صنع القرار

من قلب الشارقة، عاصمة الثقافة ومنارة الطفولة، لم يعد صوت الطفل العربي مجرد صدى، بل بات قراراً يُصاغ وتوصيةً تُرفع لتصل إلى أروقة جامعة الدول العربية، في هذا الحوار الخاص مع الخليج تايمز نبحر مع سعادة أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، في رحلة بدأت بحلمٍ عربي مشترك وتجسدت واقعاً مؤسسياً فريداً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، لنكشف معه كيف تتحول الخبرات الإماراتية المتراكمة إلى "كبسولات علمية" تصقل شخصية قادة المستقبل، وكيف يواجه البرلمان تحديات العصر الرقمي بتمسكٍ أصيل بالهوية الوطنية، وصولاً إلى مبادرته التلفزيونية "سَلْك" التي تعيد إحياء موروث السنع واللباقة في نفوس الأجيال.
من الحلم إلى المؤسسة.. قصة المقر الدائم بالشارقة
تحدث سعادة أيمن الباروت عن مسيرة التأسيس قائلاً إن الرحلة من "مجرد فكرة" إلى مؤسسة تحتضن أطفال العرب من المحيط إلى الخليج لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت ثمرة جهود عربية مخلصة بإجماع الدول العربية عام 2010، وقد تُوجت هذه المسيرة بالمبادرة الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، باستضافة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل وافتتاحه في أبريل 2019، هذه الخطوة مثلت الركيزة الأولى لنقل التجربة الإماراتية الرائدة في تدريب وتأهيل الأطفال وخبرة مؤسساتها الوطنية من الشارقة إلى رحاب العالم العربي الكبير.
شغف العمل مع الطفولة ومسؤولية الثقة السامية
وعن دوافعه الشخصية، أوضح الباروت أن الفرصة عُرضت عليه كأحد الكفاءات الوطنية للمنافسة على هذه الوظيفة، ورغم التحديات الكبيرة للفوز بها، إلا أنه نال بفضل الله ثقة حاكم الشارقة، الذي أصدر قرار تعيينه، وقال: هذه الثقة وضعتني أمام مسؤولية جسيمة لتحقيق رؤية وأهداف سموه من وراء استضافة المقر الدائم بما يخدم دولة الإمارات والدول العربية الشقيقة، فالتنشئة المدرسية والأنشطة الطلابية كانت سبباً في إعادة شغفي بهذا المجال، لأنتقل من العمل التطوعي إلى العمل الاحترافي الذي يتطلب جهوداً مضاعفة، فالعمل مع أطفال العرب يمثل لدي مرحلة جديدة لتوظيف خبرة الشارقة الممتدة لأربعين عاماً وتطويعها علمياً لتناسب مختلف الخلفيات الثقافية والأكاديمية العربية.
دستور الحوار وتوحيد الرؤى بين الثقافات المتباينة
وحول تحدي توحيد لغة الحوار، قال الباروت إلى أن النظام الأساسي للبرلمان وضع خارطة طريق واضحة لتقبل الاختلاف عبر أهداف اعتمدتها الدول العربية في المادة الثانية منه، ومن أبرزها إكساب الأطفال مهارة التحاور وتقبل الرأي الآخر، وتعريفهم بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها، وتبادل الخبرات والتجارب بين الأطفال العرب، مما خلق لغة تفاهم مشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية.
صوت الطفل العربي في جامعة الدول العربية
أكد الباروت أن الأطفال يطرحون توصيات نوعية تتناسب مع رؤيتهم الخاصة التي تختلف عن زاوية رؤية البالغين، ومن أهم ما رُفع لجامعة الدول العربية مؤخراً توصيات جلسة "الأمن السيبراني - نحو محتوى صديق للأطفال"، والتي شملت: إطلاق نظام حماية سيبراني خاص بالطفل العربي، تحديث القوانين المتعلقة بالحماية الرقمية، إطلاق مبادرات ذكية دورية لتعزيز الأمان الرقمي، وطرح مسابقة وجائزة عربية لأدب الأمن السيبراني الصديق للطفل.
البصمة الإماراتية والتعاون الاستراتيجي
قال الباروت: تتصدر الإمارات المشهد العالمي في الممارسات التي تمس الطفولة، وتمثل الشارقة مثالاً ملهماً في هذا الجانب، وهنا يأتي دور البرلمان في توظيف هذه الخبرات التراكمية عبر "كبسولات علمية" تضمن أن يكون الطفل العربي مؤثراً إيجابياً وممثلاً برلمانياً منتجاً في دولته، وذلك بالتعاون الاستراتيجي مع مؤسسات كبرى، وعلى رأسها "مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين" التي ترافق الطفل لمدة 25 سنة، لنقل هذه الخبرات عبر برامج تدريبية مثل "ملتقى البرلمانيون" السنوي.
القيادة بعيداً عن التعليم التقليدي: "دبلوم مهني" و"ممارسة واقعية"
وأشار الباروت إلى أن البرلمان يعتمد برامج تدريبية وأكاديمية تصقل مهارات الأطفال، حيث تم تصميم "دبلوم مهني" متخصص بالتعاون مع جامعة الشارقة يقدمه خبراء وأكاديميون، كما يُمنح الأعضاء فرصة التطبيق الواقعي من خلال المشاركة في فعاليات مثل "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي" (2024 و2025)، وعقد جلسات حوارية مشتركة مع البرلمان الإماراتي للطفل ومجلس شورى شباب الشارقة، بالإضافة إلى التدريب على المقابلات الصحفية والتلفزيونية، مما يرفع وعيهم ويصقل شخصيتهم القيادية بشكل ملموس.
الهوية الوطنية في مهب الانفتاح الرقمي
في ظل الانفتاح الحالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يرى الباروت أن الوعي الرقمي هو حائط الصد لحماية هوية الطفل، فالتحدي القائم هو الحفاظ على القيم المجتمعية مع الاستفادة التقنية، وهو ما يتطلب جهوداً مشتركة بين الجهات المعنية والمدرسة والأسرة، وقد ركز الأطفال في جلساتهم على أهمية وعي الأسر بهذا الجانب لضمان الاستخدام الآمن والمفيد للعالم الرقمي.
استشراف المستقبل وجيل "نادي الأعضاء السابقين"
عشر سنوات تمثل جيلاً كاملاً، والباروت يبدو متفائلاً جداً بالنتائج التي تحققت منذ 2019، وأكد أن البرلمان يتواصل مع خريجيه عبر "نادي الأعضاء السابقين" لمتابعة مساراتهم المهنية ومناقشة إمكانية الاستفادة من خبراتهم كأمثلة حية ملهمة للأعضاء الجدد، مما يؤكد نجاح مخرجات البرلمان واستدامتها.
برنامج "سَلْك".. دستور الأخلاق ومرايا الموروث الإماراتي
في حديث ذي شجون عن صون الهوية، يتوقف سعادة الباروت عند تجربة برنامج "سَلْك" الذي يُعرض عبر شاشة قناة الشرقية من كلباء، واصفاً إياه بأنه جسرٌ يربط الجيل الجديد بجذورهم الأصيلة، البرنامج ليس مجرد مادة تلفزيونية، بل هو رحلة استقصائية في "السنع" الإماراتي، يتناول مجموعة من السلوكيات والمعاني القديمة التي تحولت بمرور الزمن إلى أعراف مجتمعية تُعلي من شأن اللباقة والتأدب.
ويقول إن هذه السلوكيات تشكل جزءاً جوهرياً من الموروث الإماراتي، وتتنوع بتنوع الجغرافيا بين أهل الساحل والجبال والبادية، حيث تُنقل للأبناء عبر أبيات الشعر والأمثال والقصص الواقعية، والهدف الأسمى من "سَلْك" هو غرس هذه القيم في نفوس الأطفال والناشئة، لإثبات أن الحداثة لا تعني الانسلاخ من الهوية، بل هي استكمال لمسيرة بدأها الأجداد، وتأتي هذه الجهود لتتكامل مع الرؤية الشاملة التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، في الحفاظ على الهوية الوطنية واللغة العربية، لتظل "البصمة الإماراتية" حاضرة وشاهدة على الرقي الأخلاقي مهما بلغت درجات الانفتاح العالمي.
رسالة إلى كل طفل طموح: قيمنا هي قوتنا
وجه الباروت رسالة للأطفال العرب والإماراتيين مفادها أن القيم العربية لا تتعارض مع التطور، بل هي قيم متسامحة ومنفتحة على الآخر. واستشهد بنماذج مثل "جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين" ومبادرة "صناع الأمل" كأمثلة حية للفكر الإماراتي الحريص على دعم المجتمع العالمي وتقديم مثال يحتذى به في التأثير الإيجابي.
مواجهة التحديات الفكرية بالحفاظ على الأصالة
ختم الباروت الحوار بالتأكيد على أهمية مثل هذه البرامج في رفع الوعي ومواجهة التحديات الفكرية التي قد تؤثر على قناعات الشباب، مثل التخلي عن اللغة العربية أو الزي الوطني، وأشار إلى أن هذه البرامج تعمل كمنظومة متكاملة مع جهود وزارة التربية والجهات الثقافية والاتحادية والمحلية للحفاظ على الموروث الشعبي، وضمان عودة من "حاد عن الطريق الأصيل" إلى جذوره، معتزاً بهويته ومنفتحاً على عالمه بوعي وثبات.