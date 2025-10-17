أيدٍ مرفوعة وقلوب خاشعة: الإمارات تتحد في صلاة "مؤثرة" طلباً للغيث والرحمة

توجه المصلون في جميع أنحاء الدولة إلى المساجد باكراً يوم الجمعة لأداء صلاة تمنوا أن تجلب المطر الذي تشتد حاجة الأرض إليه.

وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أُقيمت صلاة الاستسقاء خاصة (صلاة طلب المطر) في جميع مساجد الدولة في تمام الساعة 12:45 ظهراً، قبل صلاة الجمعة الاعتيادية بوقت قصير.

جاءت الدعوة لأداء الصلاة في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن حث رئيس الدولة السكان على التوجه إلى الله بتواضع وامتنان، طالبين الرحمة ونزول المطر على البلاد. وأعلنت هيئة الأوقاف أن الصلاة ستقام في جميع المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وصول مبكر وتآزر في الدعاء

في أجزاء كثيرة من الشارقة، بدأ المصلون في الوصول إلى المساجد أبكر من المعتاد. في بعض المساجد، تقام صلاة الجمعة العادية في الساعة 12:25 ظهراً، لكن اليوم بدأت صلاة الجمعة في الساعة 12:15 ظهراً لإتاحة الوقت لكلتا الصلاتين.

في أحد مساجد منطقة النهدة بالشارقة، أمّ الإمام المصلين في صلاة الجمعة تبعتها صلاة الاستسقاء. وبعد الانتهاء، أبلغ من انتهوا من الصلاة أولاً الآخرين بالانتظار لأداء صلاة الاستسقاء الخاصة.

وقال عبد الرحمن، المقيم في النهدة بالشارقة: "جئنا باكراً لأن الإمام أعلن في الصلوات المعتادة أنه ستكون هناك صلاة خاصة اليوم. بعد أن انتهينا، طلبنا من الآخرين الذين وصلوا لاحقاً عدم المغادرة، لأن صلاة الاستسقاء كانت على وشك البدء". وأضاف: "لقد كان مشهداً جميلاً أن نرى الناس باقين، يرفعون أيديهم معاً ويدعون لنزول المطر".

وحدة وتأثر في المشهد

وفي دبي، أُقيمت الصلاة في مساجد بمناطق مختلفة، مع تعديل طفيف في التوقيت لاستيعاب الخدمة الخاصة. في بعض المساجد، بدأت صلاة الاستسقاء في الساعة 12:40 ظهراً، بينما تلتها صلاة الجمعة العادية حوالي الساعة 1:20 ظهراً.

وقف المصلون كتفاً بكتف، متبعين الإمام في ركعتين من الصلاة، مشابهتين في الشكل لصلاة العيد، مع تكبيرات متعددة.

بعد الانتهاء من الصلاة، ألقى الإمام دعاءً استمر لما يقرب من 15 دقيقة، طالباً رحمة الله وبركته للأرض وأهلها.

وتأتي هذه الصلاة الخاصة تماشياً مع سنة النبي الكريم، حيث يجتمع المسلمون للدعاء من أجل المطر والتوبة والرحمة عند تأخر نزول الأمطار.

وقال راشد خان، وهو وافد باكستاني يعمل في موقع بناء بالقرب من الممزر: "أخبرنا مشرفنا أنه يمكننا مغادرة العمل أبكر قليلاً اليوم حتى لا نفوت الصلاة الخاصة". وأضاف خان: "عادةً ما نصل لصلاة الجمعة في الساعة 1 ظهراً، لكن اليوم وصلنا إلى المسجد بحلول الساعة 12:30 ظهراً حتى نتمكن من حضور صلاة الاستسقاء كما طلب الرئيس من الجميع. جئت مع زملائي وكنا جميعاً حريصين على أن نكون جزءاً من هذا".

واختتم حديثه بالقول: "كان دعاء الإمام بعد الصلاة مؤثراً للغاية، وكان الناس يرفعون أيديهم ويطلبون من الله أن يبارك هذا البلد بالمطر. لقد كانت لحظة سلمية جعلتنا نشعر بالامتنان لوجودنا هنا".