أيام ضبابية منتظرة مع تراجع درجات الحرارة في الإمارات

مع اقتراب شهر نوفمبر، من المتوقع أن يواجه سكان دولة الإمارات أياماً ضبابية وغائمة أكثر. ستكون السماء غائمة جزئياً أو صافية يوم الخميس 30 أكتوبر، مع احتمال تكوّن الضباب أو الضباب الخفيف فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة في شمال الدولة.