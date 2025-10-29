أيام ضبابية منتظرة مع تراجع درجات الحرارة في الإمارات

مع اقتراب شهر نوفمبر، من المتوقع أن يواجه سكان دولة الإمارات أياماً ضبابية وغائمة أكثر. ستكون السماء غائمة جزئياً أو صافية يوم الخميس 30 أكتوبر، مع احتمال تكوّن الضباب أو الضباب الخفيف فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة في شمال الدولة.
ستكون مستويات الرطوبة عالية خلال الليل وصباح يوم الجمعة، لتصل إلى 85 في المئة في أبوظبي ودبي.
ستتراوح درجات الحرارة في أبوظبي بين 25 و33 درجة مئوية، وفي دبي بين 26 و34 درجة مئوية، بينما ستنخفض في الشارقة إلى 23 درجة مئوية.
قد تشهد بعض المناطق الجنوبية والداخلية انخفاضاً في درجات الحرارة لتصل إلى 19 و20 درجة مئوية.
تهب رياح خفيفة إلى معتدلة من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي. وسيكون البحر هادئاً في الخليج العربي وبحر عمان.