أيام رأس الخيمة التراثية تُبرز دور الأطفال كحماة ورواة للهوية الوطنية

تستمر فعاليات أيام رأس الخيمة للتراث من 11 إلى 15 ديسمبر، وهي مفتوحة يومياً من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً. يقدم الحدث للمقيمين والزوار رحلة غامرة في التراث الثقافي الغني للإمارة، محتفلاً بإبداع ومعرفة وشغف جيلها الأصغر سناً. ومن خلال وضع الأطفال في الواجهة، تضمن نسخة هذا العام أن يتم الحفاظ على التراث وتجربته بطرق جديدة وملهمة.