"أيام الشارقة التراثية" يعود بعطور تاريخية وسوق للكتب وقطار التراث
سيتمكن المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة من استكشاف مصنع عطور عمره 400 عام، وسوق للكتب، والاستمتاع برحلة في قطار التراث خلال معرض أيام الشارقة التراثية الشهر المقبل.
وستعرض النسخة الثانية والعشرون من أقدم مهرجان تراثي في الإمارات العربية المتحدة - من 12 إلى 23 فبراير 2025 - التراث الإماراتي الحقيقي.
وتقام ثلاثة معارض رئيسية، بما في ذلك معرض "الجذور" الذي يستكشف المعالم التاريخية التي شهدتها الشارقة في مجالات التعليم والأسواق التقليدية والممارسات الطبية، ومعرض "الروائح عبر العصور" الذي يوثق تطور صناعة العطور عبر الحضارات، ومعرض "قرن من المكتبات" الذي يسلط الضوء على التراث الأدبي والأرشيفي للإمارة والذي يعود تاريخه إلى عام 1925.
ومن أبرز فعاليات هذه النسخة "ساحة السور"، وهي مكان جديد للأنشطة الثقافية، إلى جانب الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس أول مكتبة في الشارقة عام 1925. بالإضافة إلى ذلك، سيشهد الحدث إطلاق "سوق الكتاب"، الذي يجمع أكثر من 12 مكتبة وستة دور نشر، مما يوفر منصة للاحتفال بالتراث الأدبي.
وسيتنقل الضيوف عبر المعرض عبر "قطار أيام التراث" المخصص لهم. الدخول مجاني لجعل المعرض أكثر ملاءمة للعائلة.
وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: "يعتبر مهرجان أيام الشارقة التراثية أقدم مهرجان تراثي في الإمارات العربية المتحدة. وشعارنا هذا العام هو "الجذور" لأننا نريد التركيز على تراث الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. لقد أضفنا مساحة أكبر لمنطقة المهرجان حيث لدينا ساحة جديدة - ساحة سور الشارقة القديم. ومن أهم جوانب المهرجان معرض العطور الفرنسية حيث سيشاهد الناس أول إنتاج للعطور يعود تاريخه إلى 400 عام. كما سيتمكن الناس من رؤية زجاجات العطور القديمة".
"سيستمتع الناس بالحواس الخمس - الشم والتذوق والبصر واللمس والسمع في المعرض. كل شيء سيكون تقليديًا وعلى الطراز القديم. كما نستخدم تقنيات جديدة - مثل Metaverse - لجذب الجيل الجديد."
وقال الدكتور المسلم في مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز يوم الاثنين: "نحن جميعا بحاجة إلى العودة إلى جذورنا. نحن نحاول عرض جذورنا الحقيقية للتراث لجذب الشباب في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لدينا 124 دولة تشارك من خلال موسيقاها الشعبية. المغتربون في الإمارات العربية المتحدة لديهم فرق موسيقية شعبية ستشارك في المعرض".
ويتضمن المهرجان 14 محاضرة أكاديمية و15 حفل إطلاق كتب، إلى جانب مناقشات المقاهي الثقافية والمدرسة الدولية لرواية القصص.
ويقام المعرض في سبع مدن، حيث يبدأ بمدينة الشارقة خلال الفترة من 12 إلى 23 فبراير، قبل أن ينتقل إلى خورفكان، ومليحة، والحمرية، والذيد، وكلباء، ودبا الحصن.