"أيام الشارقة التراثية" يعود بعطور تاريخية وسوق للكتب وقطار التراث

ومن أبرز فعاليات هذه النسخة "ساحة السور"، وهي مكان جديد للأنشطة الثقافية، إلى جانب الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس أول مكتبة في الشارقة عام 1925. بالإضافة إلى ذلك، سيشهد الحدث إطلاق "سوق الكتاب"، الذي يجمع أكثر من 12 مكتبة وستة دور نشر، مما يوفر منصة للاحتفال بالتراث الأدبي.